Zaradi Beyerjeve objave so postali norveški nestrpneži predmet mednarodnega posmeha. Priložil je namreč kar 23 strani žaljivih in nestrpnih komentarjev, s katerimi so zasuli sliko šestih praznih avtobusnih sedežev. Po mnenju mnogih je prizor nagnusen, drugi so opozarjali, da se utegnejo pod temi burkami skrivati teroristi. »Spravite jih iz države, v strahotnih časih živimo!« je zapisal nekdo tretji. Duhovito zavajajočo fotografijo je prvotno objavil Johan Slåttavik, ki se zdaj opisuje kot »ponosen in najbolj zloglasen trol Norveške«.

Podnaslovil jo je z vprašanjem: »Kaj si o tem mislijo ljudje?« Z objavo je poskušal izpostaviti razliko med utemeljeno kritiko priseljevanja in slepim rasizmom. »Zanimalo me je, kako na dojemanje prizora vpliva odziv drugih na ta prizor.« Učinek ga je zelo nasmejal. Večina komentatorjev je namreč sliko dojela kot dokaz islamizacije Norveške, čeprav so se pojavili tudi nekateri, ki so prepoznali avtobusne sedeže, in ne zakritih žensk.

Eden izmed njih je komentatorje celo neuspešno opozarjal, da se smešijo s svojimi objavami. »Šokiran sem, koliko sovraštva in lažnih novic se širi. Toliko sovraštva do praznih avtobusnim sedežev vsekakor kaže, da so predsodki močnejši od modrosti,« ugotavlja Beyer. Fedrelandet viktigst (Domovina najprej) je zaprta skupina s približno 13.000 člani, ki zase pravijo, da ljubijo Norveško in cenijo tisto, za kar so se borili njihovi predniki.