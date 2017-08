Profil ponesrečenega motorista: Prehitro v nedeljo popoldan

Motor je večji fetiš od avtomobila. Kajti avto je vendarle v prvi vrsti prevozno sredstvo, medtem ko motorje ljudje vozijo za zabavo. V prostem času. Za razbijanje dolgčasa in življenjske rutine. Za užitek. V tem je njegov čar in nevarnost, saj njegov imetnik hitreje podleže izzivom, kot so dokazovanje in preizkušanje – največkrat osebnega poguma ali pač sposobnosti motorja.