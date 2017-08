Ropar, ki bi naj 22. julija najprej oropal trgovino v Bertokih in iz blagajne ukradel več kot 800 evrov, bi se naj 26. junija vrnil v isto trgovino. Ker mu prodajalka ni takoj izročila denarja, je začel udarjati po blagajni, nato pa iz nje ukradel več kot 900 evrov.

V tistem času so novogoriški kriminalisti preverjali podatke 34-letnega srbskega državljana, katerega so sumili, da je zagrešil več kaznivih dejanj s področja premoženjskih deliktov. O 34-letniku so obvestili svoje obalne kolege in jim posredovali fotografijo ter podatke vozila, ki naj bi ga uporabljal.

V ponedeljek je koprski kriminalist omenjenega moškega opazil v vasi Dutovlje, približno dve uri pozneje pa so koprski kriminalisti prejeli klic o ropu tamkajšnjega bencinskega servisa. Osumljenec je z nožem zagrozil zaposlenima ter iz blagajne in trezorja pobral dnevni izkupiček v višini več kot 3500 evrov. Nato je zaposlena zaklenil v skladiščne prostore in zbežal.

Kriminalist, ki je pred ropom v Dutovljah opazil 34-letnika, je prišel na kraj ropa in preko posnetkov nadzornega sistema moškega prepoznal.

Zaradi tega so se kriminalisti povezali s kolegi iz Nove Gorice in v torek dopoldne na njihovem območju skupaj prijeli osumljenca. Očitana kazniva dejanja je priznal in povedal, da je ropal zaradi odvisnosti od prepovedanih drog, po vsakem ropu pa je tudi obiskal eno izmed igralnic v Novi Gorici, kjer je del ukradenega denarja porabil za igre na srečo.

»Osumljenec si je tako s tremi ropi pridobil preko 5500 eur gotovine, katero pa je očitno v večji meri že porabil zaradi odvisnosti od prepovedanih drog in iger na srečo, saj smo mu pri preiskavah zasegli le nekaj več kot 600 evrov,« je na novinarski konferenci povedal Dejan Grandič, vodja kriminalistov PU Koper.

Za kaznivo dejanje ropa je predvidena kazen od enega do desetih let zapora.