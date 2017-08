68-letni Simon Curri, lastnik restavracije Koralj na ulici Priko, naj bi s pištolo streljal na svojega brata Gjergja Currija, 53-letnega lastnika restavracije Galeb v isti ulici. Spor naj bi se začel v notranjosti restavracije brata Simona, ki je bila polna gostov, strelski obračun pa naj bi se pripetil na ulici pred gostilno. V obračunu ni bil ranjen nihče drug.

Nekoč sta imela skupno gostilno, a sta zaradi sporov odšla vsak na svoje

Brata Curri naj bi na tej lokaciji nekoč imela skupno gostilno. Ker so se med njima pojavili nepremostljivi konflikti, sta se se odločila odpreti vsak svoj lokal, a očitno tudi to ni moglo umiriti sporov med njima.

Dolgoletne težave so prišle na plano v sredo zvečer, ko naj bi po navedbah gostov brata med seboj v gostilni verbalno obračunala. Tokrat pa se ni končalo zgolj z besedami. 68-letnik je pred gostilno z več streli ubil svojega brata, ki je na kraju nesreče umrl. Zatem naj bi se zaprl v gostilno, dokler na mesto niso prispeli policisti in kriminalisti, ki so storilca razorožili in ga odpeljali v pripor.

Oba lokala sta od incidenta zaprta, policisti še preiskujejo okoliščine dogodka.