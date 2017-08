Danski princ Henrik je sporočil, da ne želi biti pokopan zraven svoje žene, kraljice Margarete. Iz kraljeve palače so sporočili, da je znano, da 83-letnik ni bil nikoli zadovoljen z vlogo, ki so mu jo namenili na danskem dvoru. Prepričan je namreč, da bi kot kraljičin mož moral pridobiti naziv kralj in ne princ. Od lanske upokojitve je princ čas pretežno preživljal na svojem posestvu v Franciji in se uradnih dogodkov na Danskem skoraj ni udeleževal. Kot poroča britanski Guardian, je kraljica Margareta, s katero uradno živita skupaj, njegovo odločitev sprejela. mg