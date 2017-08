63-letni nemški jadralni padalec je nekaj po poldnevu včeraj vzletel z vzletišča Kobala. Med letom na višini kakšnih sto metrov je izvedel oster zavoj, zaradi katerega mu je zaprlo jadralno letalo in je nato z višine kakšnih petih metrov padel na travnato igrišče v Tolminu in se huje poškodoval. Po navedbah PU Nove Gorice zdravniki sumijo poškodbo hrbtenice, zaradi česar so ga s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

67–letni jadralni padalec, prav tako iz Nemčije, pa je kakšno uro kasneje vzletel na vzletišču Kobala, kmalu po vzletu mu je zaradi spremembe smeri vetra in posledično zračne turbulence pričelo s strani zapirati jadralno padalo. Kakšnih 30 metrov nad pobočjem je izgubil nadzor nad padalom in začel padati v spirali, nato pa je nenadzorovano padel na strmo pobočje, poraslo s travo in grmičevjem, približno 70 metrov pod zgoraj omenjenim vzletiščem. Ob padcu se je huje poškodoval – zlomljeni naj bi imel nogi in levo roko, utrpel je tudi močan udarec v predel hrbtenice in medenice. Tudi njega so odpeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana.