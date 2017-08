Sklic velike porote je logično nadaljevanje preiskave, ki se poglablja. Tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Huckabee Sanders ni imela komentarja, ampak je prenesla izjavo Trumpovega odvetnika Tya Cobba, ki je opozoril, da so zadeve glede velikih porot običajno tajne, vendar Bela hiša podpira vse, kar pospešuje zaključek »tega dela« na pošten način. »Nekdanji direktor FBI James Comey je trikrat povedal, da Trump ni predmet preiskave in nimamo nobenega razloga za mnenje, da se je to spremenilo,« je sporočil Cobb.

Mueller je začel z delom maja, ko je Trump odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki je preiskavo vodil dotlej. Trump je pred časom Muellerje javno posvaril, naj se v njegove in v finance njegove družine ne vtika, ker bo imel to za »prekršek«. S tem je namignil, da bi lahko Muellerja odpustil, vendar bi si s tem nakopal na vrat dodatne težave, kot kaže pa to več niti ne bo tako enostavno. V senatu se namreč pripravlja predlog zakona za zaščito Muellerja.

Ameriški mediji poročajo, da se je preiskava pod Muellerjem doslej že razširila tudi na morebitno Trumpovo oviranje pravosodja. Med drugim, ker je odpustil Comeyja. Ameriška televizija CNN je v četrtek poročala, da se je preiskava razširila na področje, ki je morda najnevarnejše za usodo predsednika ZDA. To je na finančne povezave med njim in njegovimi družinskimi člani ter sodelavci z Rusi.