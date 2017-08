»Poglejte, to so novi prostori, leta 1995 smo šli v naložbo, nato prostore dogradili leta 1998 in 2000. To je bil takrat najvišji standard, ki ga je bilo mogoče dobiti. Velike industrije, recimo Ljubljanske mlekarne, takrat niso imele tako opremljenih prostorov,« ustanoviteljica podjetja Naturbio Ljiljana Pečko Kekec pokaže produkcijski del sirarne. Epoksi premazi, čiste in nečiste poti, ločena stranišča za moške in ženske… »Vse zato, da smo ustrezali tudi najstrožjim kriterijem kontrole,« dodaja.

Kaže kotle, kjer so dnevno prekuhavali tudi po 1500 litrov mleka – od tega so iz 600 litrov delali večkrat mednarodno nagrajen kajmak – pa korita za razlivanje. »Ta objekt je stal milijon nemških mark, okoli 500.000 evrov. Še danes imamo kredite, ki jih zaradi likvidnostnih težav ne moremo redno servisirati zaradi škode, ki nam je nastala tri leta pozneje.« Ti prostori so danes prazni, sirarna obratuje z desetimi odstotki zmogljivosti. Konec oktobra 2003 jih je namreč obiskala inšpektorica mariborske veterinarske uprave in takrat je šlo vse navzdol.