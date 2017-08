Več kot 72 let po koncu druge svetovne vojne v Evropi zahteva poljska vlada od Nemčije vojno odškodnino. Znanstvena služba poljskega parlamenta poskuša zdaj ugotoviti, katere so pravne možnosti za to. Prejšnji teden je vodja vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jarosław Kaczyński, ki iz ozadja usmerja vlado, napovedal »zgodovinsko ofenzivo« Poljske. »Govorimo o zelo visokih vsotah in o dejstvu, da Nemčija že vrsto let noče prevzeti odgovornosti za drugo svetovno vojno,« je dejal. Kaczyński je že pred več kot desetimi leti, ko je bil premier, od Nemčije zahteval vojno odškodnino. Grčija, prav tako velika žrtev nemške okupacije, je s podobno zahtevo prišla na dan leta 2013 in 2015 med dolžniško krizo, ko je bila pod pritiskom Berlina.

Druga največja žrtev nacistov Poljska je po Sovjetski zvezi med vsemi državami, ki so jo med drugo svetovno vojno zasedli Nemci, utrpela največjo škodo in imela največ žrtev. Varšava je bila zravnana z zemljo po vstaji avgusta in septembra 1944, v kateri je umrlo 150.000 civilistov in 20.000 upornikov (istočasno je v podobni vstaji v Parizu umrlo 600 civilistov in 1000 upornikov). Po ocenah komisije, ki jo je kot župan prestolnice ustanovil Lech Kaczyński, pokojni brat sedanjega voditelja PiS, bi Nemci samo za Varšavo morali plačati okoli 40 milijard evrov odškodnine. Vsega skupaj so Nemci med drugo svetovno vojno v različnih okoliščinah ubili blizu šest od 35 milijonov Poljakov, od pobitih je bila polovica Judov, o katerih v stranki PiS nimajo vsi najboljšega mnenja.

Leta 1953 odstopili od zahtev… Nemška demokratična republika je po vojni Poljski plačevala vojno odškodnino. Leta 1953 pa je tedanja poljska vlada izjavila, da se odpoveduje zahtevi po nemških reparacijah. S tem je hotela »prispevati k rešitvi nemškega vprašanja v duhu demokracije in miru«. Na to se zdaj sklicuje nemška vlada, rekoč da je vprašanje reparacij pravno in politično rešeno. To naj bi potrdil sporazum dva plus štiri, s katerim sta se leta 1990 obe Nemčiji dogovorili z ZDA, Francijo, Veliko Britanijo in Sovjetsko zvezo o popolni suverenosti, s čimer se je odprla pot za združitev.