Socialni gigant Facebook je vlagatelje navdušil z novo četrtletno rastjo prihodkov, tokrat že deveto zapored. Prihodki so se ustavili pri 9,3 milijarde ameriških dolarjev, kar je bilo 45 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Kar 87 odstotkov vseh prihodkov družba zdaj ustvari z mobilnimi oglasi na pametnih napravah. Dobiček socialnega giganta je dosegel 3,89 milijarde dolarjev, kar predstavlja 17-odstotno rast glede na enako obdobje lani. Hkrati pri družbi opozarjajo, da zaradi prehoda uporabnikov s stacionarnih na mobilne platforme stroški oglaševanja naraščajo. Hitra rast stroškov bo zato skozi prihodnja četrtletja opazneje načenjala rast dobička, saj prihodki preprosto ne rastejo z enakim tempom kot stroški.

V minulih dneh je navdušil tudi tehnološki gigant Apple. Sezonsko gledano je drugo četrtletje v knjigovodskih knjigah Appla označeno kot relativno šibko, saj ogromno kupcev odlaša z nakupi Applovih izdelkov zaradi prihajajočih novih modelov. Tokrat se to ni zgodilo, saj so kupci pridno kupovali pametne telefone trenutno sedme generacije, čeprav bo Apple septembra objavil nov model s številko 8. Izdaja novega modela je pomembna tudi zaradi dejstva, da Apple septembra praznuje deseto obletnico njihovega pametnega telefona – iphona. V vsej zgodovini je Applu uspelo prodati že neverjetne 1,2 milijarde mobilnih telefonov. Četrtletni dobiček se je dvignil za 12 odstotkov, na 8,7 milijarde dolarjev, medtem ko so se prihodki ustavili pri 45,4 milijarde dolarjev, kar predstavlja 7,2-odstotno rast. Poleg dobre prodaje pametnih telefonov je v minulem četrtletju prijetno presenetila dobra prodaja tabličnih računalnikov ipad, saj so prodajne številke v zadnjih letih v tem segmentu naprav vse prej kot rožnate.

Kot zadnji je v sredo pozno zvečer po našem času vlagatelje razveselil Tesla. Proizvajalec električnih avtomobilov je objavil nižjo izgubo od pričakovane (336,4 milijona dolarjev), prihodki pa so ob dobri prodaji modelov S in X dosegli 2,8 milijarde dolarjev (lani ob istem času 1,3 milijarde dolarjev). Relativno dobro poslovanje ob izjemni količini prednaročil za novi model 3 je bilo dovolj, da so trgovci dvignili ceno delnic v neuradnem delu trgovanja za 7,4 odstotka, na 350 ameriških dolarjev.