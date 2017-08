Ocenjujejo, da je bilo leta 2000 v Afriki osem milijonov sladkornih bolnikov, danes jih je 16 milijonov, leta 2040 pa naj bi jih bilo 40 milijonov. Sicer je v ZDA, kjer je v pijačah in živilih zelo veliko dodanega sladkorja, že zdaj vsaj 40 milijonov sladkornih bolnikov, v Sloveniji pa 115.000 takšnih, ki prejemajo zdravila. A v Afriki imajo zelo redki bolniki možnost, da se zdravijo.

Leta 2040 naj bi bilo na svetu že 650 milijonov sladkornih bolnikov, danes jih je 440 milijonov, vsako leto pa zaradi sladkorne bolezni umre pet milijonov ljudi. V Afriki, kjer se je ta bolezen šele začela širiti, je z njo povezana vsaka deseta smrt, veliko obolelih oslepi in jim amputirajo noge.

Vprašanje je, kako bo Afrika zmogla nositi breme te bolezni, ki se bo v naslednjih desetletjih še povečalo. Sredstva, namenjena zdravstvu, so v afriških državah veliko premajhna, da bi lahko zdravili sladkorne bolnike. Posamezniki pa, če ne upoštevamo pripadnikov kleptokratskih elit, nimajo denarja za zdravljenje.

Peticija za mobilizacijo

Skupina mednarodnih strokovnjakov za sladkorno bolezen, drugih zdravnikov in intelektualcev iz Evrope, Afrike in ZDA je s spletno peticijo pozvala mednarodno javnost k mobilizaciji in mednarodni akciji, da bi preprečili humanitarno katastrofo, ki bi jo povzročilo širjenje sladkorne bolezni v Afriki brez ustreznih sredstev za njeno zdravljenje. Med prvimi podpisniki in pobudniki peticije je tudi ekonomist Jeffrey Sachs.

Podpisniki želijo doseči, da bi se v zdravljenje revnih afriških sladkornih bolnikov in preventivo vključili tudi znanstveniki, ki bi lahko ponudili nove, inovativne metode dela in zdravljenja, in zasebni sektor, to je potencialni donatorji, ki bi zadevo financirali, ter mednarodni akterji, kot so Združeni narodi, Afriška unija in Svetovna zdravstvena organizacija, ki jo od letos vodi Etiopijec Tedros Adhanom. Farmacevtska industrija pa bi morala znižati ceno zdravil za zdravljenje kroničnih bolezni v Afriki. V peticiji med drugim tudi piše: »Težko je verjeti, da inzulin, ki so ga odkrili pred sto leti, danes zaradi visoke cene ni dostopen večini bolnikov.«