Zanimiv razvoj, ki bo morebiti vplival na to, kako se bomo pred gonorejo zaščitili v prihodnje, prihaja iz Nove Zelandije. Tam so ljudi množično cepili proti meningokoku skupine B in ugotovili, da cepljeni ljudje manj obolevajo za gonorejo. Študijo o tem so objavili v reviji Lancet in velja za prvi primer, da je bilo cepivo učinkovito proti gonoreji.

Doslej iskanje cepiva proti gonoreji ni dalo rezultatov. Populacijski podatki na Novi Zelandiji, Kubi in Norveškem pa so pokazali upad gonoreje neposredno po tem, ko so ljudi cepili proti meningokoku skupine B. Čeprav sta gonoreja in meningitis (vnetje možganskih ovojnic) zelo različni bolezni tako po simptomih kot načinu okužbe, sta si bakteriji Neisseria gonorrhoeae in Neisseria meningitidis po genetskem materialu enaki v 80–90 odstotkih. Ta genetska podobnost omogoča mehanizme navzkrižne zaščite.

Na Novi Zelandiji so proti meningokoku v letih 2004–2006 cepili približno milijon ljudi, kar je pomenilo 80 odstotkov prebivalcev, mlajših od 20 let Tako velika skupina precepljenih je ponudila priložnost za preverjanje hipoteze o navzkrižni zaščiti. V študiji so raziskovalci pregledali podatke za vse ljudi med 15. in 30. letom starosti, pri katerih so diagnosticirali gonorejo, klamidijo ali oboje na 11 klinikah za spolno prenosljive okužbe in ki so bili cepljeni proti meningokoku v cepilni kampanji med letoma 2004 in 2006. Med 14.730 obolelimi jih je imelo 1241 gonorejo, 12.487 okužbo s klamidijo, pri 1002 primerih pa so ugotovili obe okužbi. Ugotovili so, da so ljudje, ki so bili cepljeni, značilno manj obolevali za gonorejo kot kontrolna skupina (torej cepljeni ljudje, ki so zboleli za klamidijo). Ob tem, ko so upoštevali še druge dejavnike, so raziskovalci sklenili, da je cepljenje proti meningokoku znižalo pojavnost gonoreje za 31 odstotkov.

Imunološki mehanizmi, ki so sprožili tako navzkrižno zaščito, še niso znani. Če bodo tak učinek potrdili tudi v drugih študijah pri cepivih zoper menigokok skupine B, ki so trenutno na voljo, in če bodo cepili ljudi v adolescenci, bi to lahko v prihodnje pomembno znižalo obolevanje za gonorejo. Statistični modeli so pokazali, da bi lahko cepivo s 30-odstotno učinkovitostjo znižalo število obolelih za gonorejo za 30 odstotkov v 15 letih. Učinkovitejše cepivo bi zaščito še povečalo. lo