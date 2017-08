Predvidoma še ta mesec se bo družba KPL lotila obnove vodovoda in nato še prenove cestišča na Prešernovi cesti, napovedujejo v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija. Ker prenova druge komunalne infrastrukture ni predvidena, bo vso investicijo pokrilo podjetje Vodovod-Kanalizacija. Prenova bo stala 1,4 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Sodelovali bosta tudi javni podjetji

Prenova Gosposvetske ceste, Dalmatinove ulice in severnega dela Slovenske ceste do Trdinove ulice bi se po prvotnih napovedih morala začeti že julija letos. A so na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet povedali, da šele pripravljajo dokumentacijo za izvedbo javnega naročila, s katerim bodo poiskali enega izvajalca za vse tri ulice. Javni razpis naj bi objavili še ta mesec, vključeval pa bo prenovo vodovoda, kanalizacije, plinovoda, vročevoda, javno razsvetljavo in ureditev prometnih površin. Pri tem projektu bosta finančno sodelovali tudi javni podjetji Vodovod-Kanalizacija in Energetika Ljubljana. Koliko bo znašal njun finančni delež, bo znano po izvedbi javnega naročila, so napovedali na občini.

Omenjenih ulic in komunalne infrastrukture pod njimi izbrani izvajalec ne bo prenavljal sočasno. Na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet načrtujejo, da bo izvajalec najprej prenovil Gosposvetsko cesto, nato Dalmatinovo ulico in na koncu še severni del Slovenske ceste. Glede na to, da občina še ni objavila javnega razpisa, je v tem trenutku težko napovedati, kdaj bi lahko sklenili pogodbo z najugodnejšim ponudnikom in kdaj bi ta lahko začel delati.