Priča smo na tisoče napadom na leto, tako klasičnih vdorov, seveda pa lahko opazimo tudi hektivizem (gre za družbenopolitično gibanje, ki uporablja informacijske tehnologije, op. a.), kibernetsko vohunjenje in kibernetske vojaške operacije. Vsak računalniški napad ima določen obseg. Nekateri so usmerjeni zelo široko in želijo doseči kar največje število žrtev in iz njih iztisniti denar. Spet drugi želijo z napadi doseči določen cilj pri zelo specifični tarči. Na splošno je težko najti ljudi s sodobnim življenjskim slogom, ki bi bili v celoti varni pred računalniškimi napadi.

Gre za običajen pojav, ki ga uporablja tudi IS in temu se bomo morali privaditi. Ta način vojskovanja je dostopen vsem, od IS do vlad, in očitno ga tudi uporabljajo. Vsi moramo sprejeti to dejstvo in se temu prilagoditi. Popolna varnost po spletu pomeni odklop od spleta. Da bi lahko bili na spletu in hkrati na spletu tudi varni, je treba poiskati ravnotežje med tveganjem in koristjo ter uporabiti zaščito, ki je učinkovita bodisi za naše podjetje bodisi za družino