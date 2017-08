Dovolim si le komentar o razpredanju Franca Mihiča, ki se že takoj na začetku zaplete z definicijo državljanske vojne. Kot da sta se bojevali samo dve skupini Slovencev med seboj za prevlado. Pri tem namerno spregleda dejstvo, da se je ena skupina Slovencev povezala z drugim, tujim narodom (oziroma dvema), računajoč na svojo dobrobit, ki pa je fašistični načrt zavojevalcev ni vseboval. To skupino Slovencev bi ravno tako doletela čistka. Da ima prste pri takem izkrivljanju zgodovinskih dejstev tudi naš predsednik Pahor, je pač žalostno dejstvo.

Zdaj pa samo nekaj mojih ugotovitev:

– Objava takih prispevkov skupaj na istem mestu nam omogoča takojšnjo primerjalno analizo in temu ustrezne sklepe. Zopet gre zasluga Dnevniku kot javnemu mediju, ki ni v službi strank. Verjetno nam je vsem jasno, da eden od dveh piscev z dne 31. julija zagotovo ne bi našel prostora za objavo v Demokraciji ali Reporterju.

– Okolje v mestih je bistveno ugodnejše za demokratično debato in izmenjavo mnenj od podeželskega okolja. V občini Velike Lašče, kjer prebivam, so razmere na področju javnega obveščanja z občinskim glasilom (ki naj bi omogočalo sodelovanje vsem občanom) tako skrajne, da urednik odloča, o čem bodo občani obveščeni in o čem ne. Tako je zopet zavrnil objavo poročilo z javnega dogodka, kjer je v obrazložitvi med drugim napisal, navajam: »Če bosta članka napisana z mero spoštovanja do vseh ljudi na tem svetu ter tudi brez tovarišev, partizanov, revolucij, izdaj…, ga bom objavil.« Kaj je bilo tako spornega v omenjenem neobjavljenem članku, lahko preberete v reviji Svobodna beseda št. 21/2017 (brez zahvalne izjave novozelandske ambasadorke) – za tiste, seveda, ki se želite prepričati o merilih urednika velikolaškega glasila in možnostih objektivnega obveščanja v občini. O županovi vlogi pri tem pa raje ne bi pisal na tem mestu.

– Nedolgo tega je priznani pravnik in nekdanji predsednik ustavnega sodišča v razgovoru na TV posmehljivo govoril o nas državljanih, ki se oglašamo in opozarjamo na resne probleme te družbe. Spoštovani dr. Petrič, druge, boljše možnosti v tej državi nimamo, stranke se takoj po volitvah odmaknejo od ljudstva, poslanci pa so največkrat samo ujetniki strankarskih politik in ne predstavniki ljudstva. Tudi vi bi sprejemali boljše odločitve, če bi prisluhnili glasu naroda, da o predsedniku Pahorju ne govorim.

Moj današnji namen je bil, da povem, kako zelo pomembno je, da čim več državljanov na tak demokratičen in odkrit način pomaga reševati ali pa vsaj opozarjati na probleme v družbi. Na tak način se tudi edino lahko upremo neprestanemu ponavljanju zgodovinskih neresnic in manipulacijam strank, ki jim je edini cilj oblast za vsako ceno. Če bomo tiho, se bodo manipulacije spremenile v zgodovinska dejstva, in SDS-mediji v službi resnice bodo postali državna medijska hiša… Nekateri sredinski politiki (Dobovšek, Bratuškova) ji s sodelovanjem to že priznavajo.

Državljani, ne bodite tiho, pišite!

Srečo Knafelc, Krvava Peč