Morda zato, ker je že stvar navade. Morda zato, ker je težko najti prave besede. Ampak Marcos Tavares težko razloži, kako mu je uspelo. Spet. Znova. Že spet. Turneja »Tavagol«. Po Švici, Cipru, Azerbajdžanu, Izraelu, Škotski, Bosni in Hercegovini, Angliji ter Bolgariji je na svoj zemljevid, kjer je zabil gol, običajno, skoraj pa praviloma za zmago ali napredovanje Maribora, dodal še Islandijo. Ko je krenil v izdihljajih trde tekme čez pol igrišča, v teku, z žogo, hitrejši od vseh, je pomislil: »To je moje. Ni šans, da mi ubrani!«

To je Tavares. Nepopustljivi bojevnik, ki se vedno zahvali Jezusu: »Mislim, da mi pomaga on. Vedno, ko potrebujem pomoč, je tu.« Zahvalil bi se lahko še Luki Zahoviću, ki je poprej zadel že vratnico, da mu je porinil žogo za akcijo za evropsko jesen. A soigralci se lahko (pre)pogosto zahvalijo tudi njemu. On je njihov Jezus, na stadionu Kaplakriki je zabil še drugi gol žilavim Islandcem. Prejšnje tri strele mu je ferski vratar Gunnar Nielsen ubranil. Četrtega mu ni. »To je to!« so besede, ki jih 33-letni Tavares rad ponavlja. To je to. Besede za vse tisto, zaradi česar ima vsaj dve pesmi viol, posebej namenjenih njemu, v Mariboru pa so že krenili s facebook peticijo, da se mu na jugu Ljudskega vrta postavi spomenik. »Ekipa je trdo delala na težki tekmi, uspeh je povsem zaslužen. Dobri smo zaradi moči kolektiva, ekipnega duha,« se Marcos Tavares zaveda, kaj je glavna moč Maribora. Timski duh.

Niti Tavares ni skrival, da je bila to še ena trda, živčna tekma. O igri se, če sploh, govori kasneje, šteje pač tisto na semaforju. Maribor je čez Zrinjskega in Hafnardfjördur, prvaka dveh držav, v katerih klubski nogomet skuša (pre)hitro odsevati uspehe reprezentance, šel kot kolektiv, z vzponi in padci v igri, kljub netočnim podajam, vendar z navodili, rutino, potrpljenjem. Mariborčani so se izkazali za bolj umirjene, Islandci so v želji po preboju pogoreli predvsem pri obnašanju. Slovaški sodnik Peter Kralovič ni pozabil kartonov kot latvijski kolega v Mariboru, se jih je pa naposlušal, vendar za visoko ceno desetih rumenih kartonov, Matka Obradovića je celo poslal na tribuno. »Že v tretji minuti sem videl veliko negotovost v očeh sodnika. Bilo je težko, saj je bilo veliko odločitev čudnih in napačnih, tako da si se vedno moral bojevati proti neki sili,« je ocenil Marko Šuler, ki je bil tudi med kaznovanimi. Sila tokrat ni zmagala.

V Mariboru so racionalizacijo vzeli resno tudi izkušenejši. Tavares je poleti najel osebnega trenerja, očitno uspešno, če je v finišu četrte zaporedne tekme, ki jo je začel, odločil četrto od sedmih tekem. Damjan Bohar je prejšnji teden priznal, da se je nekoliko zamislil in začel sprejemati zrelejše odločitve. Dejansko gre verjeti Darku Milaniču, da se njegovo moštvo, četudi je včasih v krču in trpi, veseli novih izzivov. Da v tej vlogi naposled uživajo. Večji je pritisk, večje je veselje.

Najizdatneje si bo najprej opomogla klubska blagajna, v kateri je v zadnjih dveh poročilih zazeval za po poldrugi milijon velik minus. Kot rad pojasni poslovni direktor Bojan Ban, pridejo z milijoni za ligo prvakov tudi večji stroški in želja po rasti ekipe, ki je trenutno po Transfermartku najmanj vredna med celotno konkurenco v playoffu. Za ligo prvakov se obeta vsaj 15 milijonov evrov od Uefe, za evropsko ligo 6 milijonov. Igralci naj bi dobili premije v višini po 50 tisoč evrov, klub bo računal tudi na prodajo vstopnic, artiklov… Danes opoldne bodo v Nyonu kot nosilci izvedeli, kdo jim bo 15./16. in 22./23. avgusta stal naproti kot tretji in zadnji v kvalifikacijah za ligo prvakov: Garabag (Azerbajdžan), Astana (Kazahstan), Hapoel Be'er Sheva (Izrael), Rijeka (Hrvaška) ali Slavija (Češka).