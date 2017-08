V peti sezoni serije Igra prestolov na HBO so se gledalci kljub neštetim krvavim spopadom najbolj obregnili ob dolgo pričakovani prizor, ki je prikazoval javno sramotenje dežurne zlobnice. Plemkinjo Cersei Lannister, ki jo v seriji upodablja britanska igralka Lena Headey, so zaradi prevelikega vmešavanja pri vzponu verske oblasti obtožili prešuštva in incesta. Govorice so bile sicer resnične, a gledalci so ji kazen privoščili bolj zaradi njenih moralno spornejših početij, kot je na primer redno kovanje zarot proti junakom, za katere se v seriji najbolj navija.

Cersei je bila kaznovana tako, da se je morala gola in postrižena sprehoditi skozi mestno središče. Pred njo je hodila verska poverjenica, cingljala z zvončkom in vzklikala: »Sramota! Sramota! Sramota!« Meščani pa so jo medtem pljuvali, vanjo metali hrano in vzklikali: »Kurba!« Ponižujoč sprehod je na ekranu trajal in trajal ter spomnil na podobno usodo junakinje iz filma Malena, kjer so glavno protagonistko v upodobitvi Monice Belucci javno linčali, ker se je med vojno zatekla k prostituciji.

Bolje drugi kot jaz Zgodovina javnega sramotenja je dolga in je bila navada v večini družb, ki so se temu večinoma odpovedale v 20. stoletju. Tudi pri nas – to, da so v srednjem veku v Ljubljanico namakali goljufive peke, so pred leti z igranim uprizarjanjem spremenili kar v turistično atrakcijo, sramotilnih stebrov ali prangerjev, ki stojijo po Sloveniji, pa po navadi niti ne opazimo oziroma jih zamenjamo za običajna kamnita obeležja. A razsvetljenost sodobne družbe ima vsaj en mrtvi kot – internet. Po mnenju kliničnega psihologa Tristana Riglerja iz enote za adolescentno psihiatrijo na Univerzitetni psihiatrični kliniki v Ljubljani ima spletni linč v resnici mnogo skupnega z običajnim: »Skupina močnejših posameznikov zazna, da je njihovo mnenje pravilno in da si določen posameznik zasluži kazen. Več ko jih tako meni, več se jih bo pridružilo. Gre za dobro raziskani učinek skupine. Poleg tega je pri vsakem linču prisotna ideja o pravičnosti, kjer se posameznik identificira kot dober ali pravilen, linčani pa je označen kot hudoben oziroma napačen. Ob tem so prisotni tudi mehanizmi, pri katerih se posameznik v skupini počuti bolj varno, če je agresija skupine usmerjena v nekoga drugega, saj je s tem preusmeril pozornost in potencialno nevarnost od sebe.«

Projekt Zlovenija Kontrolirano različico spletnega sramotenja so anonimneži pred nekaj leti zastavili s projektom Zlovenija, kjer so z imenom in priimkom izpostavljali tiste, ki so na družbenih omrežjih objavljali proti beguncem usmerjeni sovražni govor. Objavo so odstranili, če so se nestrpneži za izjavo opravičili. A spletni linč je večinoma nemogoče nadzorovati in o tem razpravljamo šele takrat, ko je za linčanega posameznika prepozno. Ko so pred tremi leti objavili posnetek spolnega odnosa mariborskega ravnatelja, je na družbenih omrežjih zavrelo. Vsak je imel mnenje – nekateri so se zgražali, da imajo javni uslužbenci preveč časa, drugi so ga obsojali, da vara ženo, večina pa se je na račun posnetka vsaj malo pošalila. Nismo utihnili niti po tem, ko je ravnatelj storil samomor – s prstom smo kazali drug na drugega in krivili medije, da o takšnih zgodbah sploh govorijo. Bi se nad svojim početjem zamislili, če si tarča ne bi vzela lastnega življenja? Ali pa drži, kar v svoji knjigi So, you've been publicly shamed (Torej ste bili javno osramočeni, op. p.) piše britanski novinar in publicist Jon Ronson – spletni linč uničuje življenja? O javni osramotitvi na spletu govorimo, kadar je zaradi določene objave uničen ugled osebe, ki ni javna. Meje med objavami na družbenih omrežjih in preverjenimi informacijami v medijih postajajo vedno manj jasne, uporabnikom spleta pa je zanje v resnici že vseeno. Sploh takrat, ko ocenijo, da si je linčani za vse skupaj kriv sam. Jon Ronson se v svoji knjigi osredotoča predvsem na družbeno omrežje twitter, kjer se komunicira z besedami, uporabniki pa so v želji, da bi njihovo pravičniško mnenje prepričalo čim več ljudi, drug do drugega posebej neprizanesljivi. V tem pogledu predstavi zgodbo angleške piarovke Justine Sacco.

Zaradi tvita skoraj konec življenja Leta 2013 se je takrat tridesetletna vodja korporativnih komunikacij pri vplivnem londonskem podjetju odpravljala na dopust v Južnoafriško republiko. Na letališču se je kratkočasila s tvitanjem svojim 144 sledilcem in se kot večina uporabnikov tega omrežja preizkušala v duhovičenju, ki bi prineslo čim več všečkov. Tik pred poletom je zapisala, da se odpravlja v Afriko, in dodala: »Upam, da ne dobim aidsa. Saj se samo šalim, tako in tako sem belopolta!« Kmalu za tem je izklopila telefon in se vkrcala na letalo, kjer je prebila zadnjih enajst mirnih ur svojega življenja. V njeni neposrečeni šali je nekdo prepoznal ekstremni rasizem in splet se je strinjal – njeno objavo je na svojem profilu v naslednjih urah ponovno objavilo več kot dva tisoč uporabnikov, ki so se zgražali nad predrznostjo, pomanjkanjem empatije in ji, brezsramni rasistki, privoščili samo najslabše v življenju. Vmes se je nekdo spomnil, da je Justine na poti v Afriko in najbrž sploh ne ve, kaj se dogaja na twitterju. To se je mnogim zdelo zabavno, zato so razširili uporabo oznake »je Justine že pristala«. Ko je Justine v Capetownu vklopila telefon, je imela pred sabo nešteto neodgovorjenih klicev in sporočil. Seznanila se je s situacijo in življenje se ji je podrlo – še isti dan je ostala brez službe, prejemala je grozilna sporočila in zdelo se ji je, da je z njo konec. Ironično je kot strokovnjakinja za komuniciranje razumela, da moraš v takih primerih za začetek ostati tiho, pa čeprav še tako želiš razčistiti, da je bil zapis le nerodna šala na račun zahodnjaških privilegijev in omejenosti. Zavedala se je tudi, kaj bodo o njej na spletu odslej našli potencialni delodajalci ali partnerji. V Ronsonovi knjigi je priznala, da je razmišljala tudi o samomoru, in potrebovala je nekaj let, da se je spet spravila k sebi.