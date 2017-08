Najlepši novopečeni očka na svetu George Clooney je jasno in glasno zagrmel nad paparaci in zagrozil s tožbami. Francoski tabloid Voici je namreč objavil fotografije dvojčkov zakoncev Clooney, ki so jih paparaci posneli v njihovem domu. Na fotografiji se sicer dojenčkov ne vidi prav dobro, se pa vidi Clooneyjevo ne ravno atletsko postavo, saj je brez majice, in šarmantno Amal v šik slamniku, vsak od njiju pa ima v rokah mesec in pol starega otroka.

Clooney je zatrdil, da so bile fotografije posnete brez njune vednosti, vedel pa je, da so paparaci noč in dan dobesedno viseli na drevesih okoli njune hiše ob jezeru Como. Zagrozil je, da bo tožil vsako medijsko hišo, ki bo brez dovoljenja objavila slike njegovih otrok: »Ogrožena je varnost mojih otrok.« Clooney je sicer že mnogo let, preden je postal oče, javno razglabljal o tem, zakaj slavni pari prodajajo prve fotografije svojih otrok. Tedaj je dejal, da je včasih bolje, da slike prodajo, izkupiček pa namenijo v dobrodelne namene, saj tako ustavijo nadlegovanje paparacev.