Vodstvo LFP je za nemško tiskovno agencijo DPA potrdilo, da sta dva predstavnika PSG prišla na sedež lige v Madridu in želela plačati vseh 222 milijonov odkupnine za 25-letnega brazilskega zvezdnika, vendar je vodstvo španske lige denar zavrnilo. »Utemeljeno sumimo, da gre pri prestopu Neymarja za nespoštovanje Uefinega finančnega ferpleja,« so sporočili iz la lige.

Predsednik lige Javier Tebas je že pred tem napovedal namero, da bo zaustavil prestop in zavrnil plačilo klavzule. Iz Barcelone so v ponedeljek sporočili, da želi Neymar zamenjati sredino, zato so mu v klubu dali dovoljenje, da izpusti treninge in v miru konča prestop. Neymar se je že poslovil od soigralcev, oba moštvena kolega Lionel Messi in Luis Suarez, s katerima so sestavljali izjemno napadalno trojko, pa sta mu prek instagrama ob množici skupnih fotografij že zaželela vse najlepše na nadaljnji športni poti.

S tem, ko je Tebas zavrnil plačilo odškodnine, veliko izgubi tudi Barcelona, saj je z denarjem, ki bi ga prejela za Neymarja, načrtovala nove okrepitve za sezono. Če se bo prestop dolgo vlekel in denarja dolgo ne bo, jo bo to precej omejilo v boju za nakup nekaterih najboljših nogometašev v Evropi. Čas se namreč izteka.