Britanski mediji so aprila poročali, da si kraljica Elizabeta II jedilnik vsak dan popestri s koščkom najljubše torte, v reviji Food and Wine pa so sedaj razkrili, da 91-letnica dnevno popije še štiri koktajle. Prvega si privošči pred kosilom, gre za gin s sladkim aperitivom Dubonnet, rezino limone in veliko ledu, kar je potrdil njen nekdanji kuhar Darren McGrady. Po kosilu spije kozarec vina in gin martini, kar je medijem zaupala njena sestrična Margaret Rhodes. Tako do 13. ure popije že tri kozarce alkohola. Dan zaključi v zelo kraljevskem slogu – pred spanjem si namreč privošči še kozarec šampanjca.

Morda je razporeditev pijač ključna za njeno dolgo in zdravja polno življenje, se muzajo na Otoku.