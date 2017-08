»Malo po polnoči je bilo, ko smo zaslišali trušč. Spali smo že. Pogledala sem ven in od sosedov se je že močno kadilo, velik ogenj se je sukal nad našo garažo. Kmalu so prišli gasilci, ki sem jim potem nosila vodo in kar so še potrebovali. Res je bilo hudo in groza me je, da se kaj takega zgodi nekomu, ki nam je blizu, neposrednemu sosedu,« je na pragu hiše pripovedovala ena od sosed stanovanjske hiše družine znanega psihologa in sodnega izvedenca psihiatrične stroke Mladena Vrabiča, ki jim je hiša v velikem delu povsem pogorela.

V pogovoru z drugimi sosedi in gasilci smo izvedeli, da je bila intervencija zelo zahtevna, med drugim so morali lastnika hiše bolj ali manj na silo iz goreče stavbe spraviti policisti, večkrat je menda nepremišljeno ušel nazaj v stavbo reševat, kar se je rešiti dalo. Zato se je po rokah tudi opekel in so ga morali zdravniško oskrbeti. Dopoldne je bil sicer že na kraju požara, vendar ni hotel prav ničesar pojasnjevati o nesrečnem nočnem dogodku.

Vode je primanjkovalo Vodja gasilske intervencije in poveljnik PGD Želimlje Peter Giovani je povedal, da so požarni alarm sprožili deset minut čez polnoč. »Ko smo prišli na kraj požara, je bila hiša že vsa v plamenih, dobili smo informacijo, da sta v stavbi dve osebi. Iz nje smo takoj prinesli tri jeklenke, rešili psa in lastnika. Njegove hčerke ni bilo več v hiši, verjetno je že prej sama prišla ven. Lastnik je potem še poskušal reševati premoženje, bil je v šoku in se ni zavedal hude nevarnosti. Uspelo nam je obvarovati sosednje stavbe ter nadstrešek in lastnikov avto. Gašenje stavbe je bilo zelo zahtevno, saj je bil zaradi številnih nadstreškov in prizidkov otežen dostop, največ dela pa smo imeli s tako imenovano sendvič streho, ki je z ene strani iz mavčne obloge, z druge iz pločevine, vmes pa je izolacija, po kateri se je ogenj hitro širil. Šele ko smo odprli streho, smo lahko pogasili požar,« je razložil Giovani. Skoraj pet ur so se gasilci spopadali z ognjem, na delu jih je bilo 60 iz vseh okoliških prostovoljnih društev. Zaradi pomanjkanja vode (najbližji hidrant je kakih sto metrov stran, a je bil pritisk vode prešibak) so na pomoč poklicali še kolege iz bolj oddaljenih društev, da so jim s cisternami dovažali vodo. Dopoldne je bilo ob pogorišču precej vidno izmučenih gasilcev, ki so opravljali požarno stražo in pomagali kriminalistom in forezikom, ki so se že ubadali s preiskavo vzroka za požar.