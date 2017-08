...iiii-aaaa... z legendarnim Stanetom Sušnikom. Izjemne zivalce so oslicki:) J A post shared by Jan Plestenjak (@janplestenjak) on Jul 30, 2017 at 10:58am PDT

Doma je najlepše! 🏔🇸🇮 Naša zelena #Slovenija nas na vsakem koraku navduši in napolni z novo energijo! A post shared by dr. Miro Cerar (@mirocerar) on Jul 29, 2017 at 1:37am PDT

Zasluzena nedelja!! A post shared by Bine Volcic (@binevolcic) on Jul 30, 2017 at 9:20am PDT

Spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem 🇸🇮🇷🇺🇪🇺 A post shared by Matjaž Nemec (@matjaznemec) on Jul 30, 2017 at 4:44am PDT

Počitek v družbi Triglava A post shared by Janez Janša (@jjansasds) on Aug 1, 2017 at 10:04am PDT

Jan Plestenjak lastno podobo na Instagramu najraje beleži kar s selfiji in tudi pretekli konec tedna ni bilo drugače. Oglasil se je na Krasu, natančneje pri upokojenem novinarju in televizijskemu voditelju Stanetu Sušniku, ki zadnja leta v Komnu vzreja osle. Glasbenik je pod fotografijo zapisal "iiii-aaa" in "izjemne živalice so oslički", prodornejši pa je bil zapis sledilke, ki mu je sporočila, da postaja "vse bolj človek z dušo".Predsednik vlade Miro Cerar se je s partnerko Mojco Stropnik čez vikend hladil v Bohinju, kjer sta se sprehajala v ujemajočih majicah z logotipom znamke slovenskega turizma. Med drugim sta se za potrebe fotografije takole povzpela na skalo ob jezeru, pod posnetkom pa so se oglasili še z uradnega profila bohinjskega ponudnika adrenalinskega "zipline" parka in premierja na obisk povabili z besedami "Miro, pridi sprostit adrenalin k nam".Ob vodi se je zadrževal tudi kuharski mojster Bine Volčič in s pripisom "zaslužena nedelja!!" pospremil fotografijo posedanja ob rečni strugi. S sabo si je prinesel kozarec in buteljko rdečega vina znamke Ščurek ter poskrbel za priložnosti primerno udobno obutev, saj si je nataknil stilsko nepriljubljene gumijaste natikače.Priložnosti za brezdelje, rekreacijo ali udobne natikače pa v soboto ni imel poslanec SD Matjaž Nemec, ki se je v protokolu primerni opravi udeležil vsakoletne spominske slovesnosti ob Ruski kapelici pod Vršičem, za skupno poziranje pa nahecal tv in radijskega voditelja Boštjana Romiha.V bližini se je nahajal nekdanji predsednik vlade in vodja stranke SDS Janez Janša, ki je z družino planinaril po Julijskih Alpah. Na instagramu je z izleta objavil serijo fotografij, na katerih so se mu pridružili soproga Urška Bačovnik, najmlajša sinova in še nekaj nad planinstvom navdušenih gospodov, na primer upokojeni politik Tone Jeglič in častnik Slovenske vojske Miha Kuhar.Projekt osvežitve si je najbolj resno zastavila najodmevnejša nosečnica Tanja Žagar, ki se pri izbiri sladice ni držala nazaj. Naročila si je sladoledno kupo nadpovprečnih dimenzij, oblito s smetano in čokolado, okrašeno z vafljem in nekaj simboličnimi rezinami kivija. Zadnje čase pevka s sledilci posebej rada deli zaužite obroke - poleg sladolednih kup je prejšnji teden objavila še, kako je za kosilo jedla juho in kako je v kuhinji pripravljala šmorn.