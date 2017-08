Trump je predlog pohvalil kot način za zaščito ameriških delavcev in njihovih plač. Manj bi bilo neizurjenih priseljencev, sistem pa bi bil prirejen tako, da sprejme večje število takšnih, ki so s svojim delom, znanjem in izkušnjami sposobni prispevati k blaginji ZDA. Pri tem bi bili v prednosti tisti, ki govorijo angleško.

Trumpa in republikance motijo številni priseljenci z nizko izobrazbo ali veščinami, ki menda Američanom odžirajo nizko plačana delovna mesta. Raziskave sicer kažejo, da je delovnih mest z nizko plačo v ZDA več kot dovolj, le Američani za takšna dela nočejo poprijeti. Po tem predlogu bi zakonito priseljevanje v prvem letu znižali za 41, v desetem pa do 50 odstotkov. Predlog nima veliko podpore v kongresu. Predvideva tudi prepolovitev števila dovoljenj za prihod beguncem in nekatere druge omejitve.

Vse več priseljencev in beguncev pa iz ZDA beži v Kanado, kjer so prosilce za azil morali začasno nastaniti v olimpijskem stadionu v Montrealu, so sporočili iz lokalne pisarne Rdečega križa. Letos je iz ZDA v Kanado za boljšim življenjem odšlo že 4300 azilantov, večina pa kot vzrok selitve navaja strah pred restriktivno migracijsko politiko Trumpa.