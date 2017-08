Ameriški podpredsednik Mike Pence je zahodnemu Balkanu prinesel sporočilo o ameriški podpori pred vmešavanjem Rusije, ki jo je obtožil poskusov destabilizacije regije in spodkopavanja demokracije. Pence je na srečanju voditeljev držav Jadranske listine v Črni gori ostro napadel politiko Moskve na isti dan, ko je predsednik Donald Trump v Washingtonu podpisal sankcije proti Rusiji (ter Iranu in Severni Koreji), ki jih je kongres pred tem sprejel z veliko večino v obeh domovih.

Na srečanju v Podgorici so se poleg ameriškega podpredsednika zbrali voditelji Albanije, Hrvaške in Makedonije kot štirih ustanovnih članic Jadranske listine, voditelji Črne gore, BiH in Srbije, ki so se priključile pozneje, ter Slovenije in Kosova, ki imata status opazovalcev. Jadranska listina je dokument, podpisan leta 2003 z namenom spodbujanja reform za članstvo v Evropski uniji in zlasti v Natu. Od držav članic je oba cilja izpolnila le Hrvaška.

Zgovorna podpredsednikova pot Listini sicer trenutno predseduje Makedonija, srečanje pa je bilo v Črni gori, ki je junija postala najmlajša članica Nata in kjer Rusijo obtožujejo, da je poskušala izpeljati državi udar. »Nameni Rusije so postali jasni lani, ko so agenti, ki jih je podpirala Moskva, skušali ovirati volitve v Črni gori, napasti vaš parlament in celo skušali ubiti vašega premierja,« je v Podgorici dejal ameriški podpredsednik. Pomenljiv je tudi celoten itinerar njegovega tokratnega obiska Evrope: najprej se je srečal z voditelji baltskih držav, ki iščejo čim bolj trdno zavezništvo z ZDA zaradi strahu pred Rusijo, ki septembra načrtuje velike vojaške vaje v neposredni bližini, nato je odpotoval v Gruzijo, ki je bila leta 2008 v vojni z Rusijo. Njegov obisk Črne gore pa je najvišji ameriški v tej državi, čeprav ne namenjen le njej. Predvsem naj bi regiji prinesel sporočilo, da je ZDA niso pozabile. Je pa Pence tudi v Podgorici ponovil Trumpovo stališče, da pričakuje tako od sedanjih kot bodočih članic Nata izpolnjevanje finančnih zavez.

Cerar s Penceom in Plenkovićem Srečanje je bilo priložnost tudi za mnoge dvostranske pogovore. Slovenski premier Miro Cerar je na srečanju s Penceom izpostavil pomen podpore ZDA implementaciji odločitve arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško. Pence se do tega ni opredelil, je dejal Cerar, sicer pa so ZDA po junijski objavi arbitražne odločbe sporočile, naj državi spor rešita dvostransko, kar na splošno velja za stališče, ki je bliže hrvaškim pogledom. O arbitraži je Cerar v Črni gori govoril tudi s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, s katerim sta se v Ljubljani srečala julija, septembra pa je predviden uradni obisk Cerarja v Zagrebu. Slovenski premier je dejal, da sta »predvsem ugotovila, da se moramo pogovarjati naprej, pri čemer sem jasno izpostavil, da je za nas sprejemljiv le pogovor o implementaciji arbitražne odločbe«. S Penceom se je dvostransko sestal tudi Plenković. Po poročanju HTV sta govorila tudi o pobudi Tri morja, na čelu katere sta Poljska in Hrvaška in za katero ZDA stojijo precej trdno tudi zato, ker naj bi imela pomembno energetsko in geopolitično dimenzijo. ba, agencije