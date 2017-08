Sežana: Želijo postati najbolje organiziran klub v Sloveniji

Oba primorska novinca v drugi ligi, Dekani in Tabor, sta že bila prvoligaša. Slednji pred sedemnajstimi leti, a le eno sezono, kateri so sledila leta nazadovanja in životarjenja. Sedanjo pot navzgor je zastavila ekipa nekdanjih nogometašev z Davorjem Škerjancem na čelu. »Letošnji cilj je zgornja polovica lestvice, eden prihodnjih pa seveda prva liga, vendar pa težko rečem, ali jo lahko dosežemo v dveh ali petih letih,« ne skriva ambicij direktor članske ekipe Davor Škerjanc in še dodaja: »Obenem želimo postati najbolje organiziran klub v Sloveniji.«

Skupaj s sodelavcema v vodstvu kluba Sašo Guličem in Nacetom Kosmačem bo tudi letos delo v pisarni še kombiniral tudi z aktivnim igranjem. Ekipo, v kateri sta še dva povratnika, Dino Stančič in Erik Salkič, bo vodil Uroš Barut. Vanjo bo postopno vključeval mlade igralce, s katerimi so, kot poudarja Škerjanc, v klubu zastavili prvoligaški način dela.

Prihodi: Dino Stančič in Erik Salkič (Kras), Alen Pavič (Adria Miren), Dražen Vidakovič (Izola), Leon Sever (Koper), Rok Požrl (Koper), Nik Masten (Bilje), Rok Duspara (Celje)

Odhodi: Matej Bombač, Primož Barut, Boštjan Pirc (konec kariere), Žan Nikolič (tujina), Vedran Školnik (tujina), Aleks Petrovčič (Dekani)