Nogometaši Domžal so trdno odločeni, da bodo na današnji povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo Evropa s Freiburgom, ki se bo v Stožicah v Ljubljani začela ob 21.05, z izločitvijo sedmouvrščenega kluba bundeslige pripravili prvovrstno senzacijo, ki bo odmevala v Evropi. Za odmeven mednarodni uspeh morajo slovenski pokalni prvaki v tekmi leta prikazati popolno predstavo, s katero bi nadoknadili poraz 0:1 s prve tekme v Schwarzwaldu. A prva težava je, da zaradi rumenih kartonov ne sme igrati Jan Repas, trenutno najbolj vroči igralec kluba, ki je z veliko idejami, asistencami in doseženimi goli gonilna sila igre mladih in poletnih Domžal. Vsi igralci nestrpno čakajo na začetek tekme, ki jo bo sodil Belgijec Alexandre Boucaut.

»Verjamem, da nam lahko uspe. Kakovost in denar sta na strani Freiburga, prepričan pa sem, da bodo želja, motiv in tudi energija s tribun na naši strani. Tekaško smo v vrhunski formi, želim pa si pomoči s tribun v težkih trenutkih. Pričakujem, da bomo prikazali vrhunsko predstavo,« je izpostavil trener Simon Rožman. S sodelavci bo skušal pripraviti tudi kakšno taktično presenečenje. Domžalčani bodo skušali narekovati ritem v tekmi, v kateri bo treba preteči 13 kilometrov in narediti 35 sprintov ter prevladovati na igrišču, da se Freiburg ne bo počutil tako udobno, kot se je doma. Štiriintridesetletni Celjan je igralcem na tablo v slačilnici napisal štiri elemente v igri, v katerih morajo biti boljši, kot so bili na prvi tekmi. To so: iniciativa v igri, pritisk v določenih obdobjih tekme, prisotnost v kazenskem prostoru pri vseh predložkih in prekinitve na obeh straneh igrišča.

»Freiburg se bo bolje pripravil, kot se je na prvo tekmo, na kateri ni pričakoval tako dobre naše igre, kot smo jo prikazali. Naš adut je, da igramo doma, z napadalno igo pa jih moramo spraviti v težave. Upam, da nam bodo gledalci pomagali tako, kot so Freiburgu na prvi tekmi. Naša mlada ekipa bo zanesljivo bolj motivirana od tekmeca. Trema pri mladih je izginila že s prvo tekmo,« je izpostavil izkušeni vezist iz BiH Senijad Ibričić.

Domžalčane v četrti krogi pelje zmaga z dvema goloma razlike ali po enajstmetrovkah, če bi bil izid po 120 minutah 1:0 za gostitelje. Kazenskih strelov niso posebej vadili, ker so jih ves maj pred finalom slovenskega pokala. Domžale so lani Evropo končale v tretjem krogu, od udarne ekipe, ki se je merila z West Hamom, sta ostala le Balkovec in Dobrovoljc. Tudi tokrat bo na tribuni veliko oglednikov, kar obeta novo razprodajo ekipe do 31. avgusta.

Freiburg, ki ga bo v Stožicah spodbujalo 1000 navijačev, ničesar ni prepustil naključju. Da bi se prilagodili na vročino, ki jih čaka v Sloveniji, so trenirali ob dveh popoldne. Po včerajšnjem prihodu v Slovenijo sinoči sploh niso trenirali v Stožicah, ampak so se z letališča odpravili na Brdo pri Kranju, kjer bodo danes dopoldne opravili tudi lažji trening.