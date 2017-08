Večina bolnikov, ki menijo, da so možnosti zdravljenja zanje v Sloveniji že izčrpane in bi jim lahko pomagali v tujini, dobi zeleno luč za pot čez mejo. Lani so na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) odobrili 591 od 774 vlog za čezmejno zdravljenje zaradi izčrpanih možnosti zdravljenja v Sloveniji, torej dobre tri četrtine. Največkrat so bolnike napotili v Nemčijo in Avstrijo, vse bolj pa tudi čez lužo. Na ZZZS so za zdravljenja v ZDA lani tako namenili že skoraj milijon evrov, kar je skoraj petkrat toliko kot leto prej.

Povprašajo domačo stroko Pri zdravljenju v Združenih državah je šlo večinoma za selektivno dorzalno rizotomijo, s katero blažijo spastičnost pri ljudeh s cerebralno paralizo, in s tem povezane ortopedske oper