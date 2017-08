Med interesenti za nov sedež ene od agencij, ki se jim bo Velika Britanija morala odpovedati po brexitu, ni Slovenije. Čeprav se je naša država spogledovala s kandidaturo za sedež Evropske agencije za zdravila (EMA), se po naših informacijah za kandidaturo ni odločila zato, ker ne bi mogla zagotoviti zadostnih količin pisarniških prostorov, problematična bi lahko bila tudi majhna zmogljivost ljubljanskih hotelov, hkrati pa se je kot ovira videla tudi relativno slaba povezanost brniškega letališča z drugimi evropskimi prestolnicami.

Ponudbe držav članic, da bi na svoje ozemlje dobile enega od brexitskih plenov, se večinoma začenjajo z nagovori predsednikov in premierjev. Največ zanimanja je za gostitev agencije EMA, ki bi zaradi preselitve 900 zaposlenih in njihovih družin v marsikateri državi članici ustvarila več sto delovnih mest, s prihodki od obiskovalcev – EMA obišče okoli 36.000 strokovnjakov na leto – pa tudi več sto milijonov v storitvenem sektorju. Na Dunaju denimo pričakujejo, da bi preselitev EMA avstrijski državni proračun okrepila za milijardo evrov, preselitev Evropskega bančnega organa (EBA) pa za 200 milijonov. Preselitev agencij torej ni le prestiž, temveč v prvi vrsti posel.

Simbolične najemnine in visok življenjski standard

Ključno vlogo pri podelitvah sedežev agencij bo imela ocena evropske komisije, toda na koncu bo odločitev ob zapletenem izbornem sistemu, ki ga nekateri že primerjajo z izborom Evrovizije, še vedno politična. Eden ključnih kriterijev za gostitev EMA je, da imajo na voljo dovolj pisarniških prostorov – potrebujejo kar 23.000 kvadratnih metrov.

Milano denimo ponuja kar celo 32-nadstropno stolpnico Pirelli in pomoč pri obnovi stavbe. Prav tako poudarjajo svoje dobre prometne povezave s tremi letališči v bližini mesta in dejstvo, da bi bil sedež EMA ob glavni železniški postaji. V ponudbi poudarjajo tudi, da je v mednarodnih šolah v Milanu na voljo 2300 mest za otroke zaposlenih, mesto s svojo okolico pa ponuja 100.000 postelj za nočitve strokovnjakov in obiskovalcev agencije,

Avstrija, ki bi rada gostila obe agenciji, za EMA ponuja dve lokaciji – v novozgrajenem dunajskem Austria Campus ponuja izjemno ugoden 25-letni lizing poslovnih prostorov v obsegu 26.000 kvadratnih metrov za simbolično ceno enega evra. Dunaj je sedež številnih mednarodnih korporacij in organizacij, med drugim je mesto sedež Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in dela Organizacije Združenih narodov. Če bo dobil še sedež EMA, se nameravajo dunajske oblasti z upravo agencije dogovoriti, katera od ponujenih zgradb bi bila za agencijo primernejša, in jo nato adaptirati. Tudi z nastanitvijo gostov agencije na Dunaju, kjer od letališča do središča mesta potniki potrebujejo z železnico le 16 minut, za mesto ne bi bila težava. Premore namreč več kot 33.000 sob v štiri- in petzvezdničnih hotelih. Otroci zaposlenih v agenciji bi se lahko od leta 2018 šolali v novi evropski šoli, ki jo nameravajo takrat odpreti. Prav možnosti šolanja je eden pomembnejših kriterijev za dodelitev agencije. Slovenija, ki denimo gosti Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER), takšno šolo vzpostavlja šele letos.

Na Hrvaškem so prepričani, da je idealna lokacija za gostitev EMA prav Zagreb. Ker Hrvaška ne gosti še nobene agencije, eden od temeljnih ciljev Evropske unije pa je tudi geografsko enakomerna porazdelitev agencij po njenem ozemlju, v Zagrebu upajo, da bo pri izbiri lokacije upoštevano tudi to dejstvo. Ob poudarjanju varnosti mesta, močne naklonjenosti državljanov do tujcev in nižjih življenjskih stroškov kot v nekaterih drugih evropskih prestolnicah agenciji ponujajo 32.000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v stolpnicah Sky Towers, ki so jih pripravljeni prilagoditi potrebam EMA. V primerjavi z drugimi prestolnicami Zagreb tare manjša ponudba hotelskih namestitev – na voljo imajo dobrih 7000 postelj.