Zadnji javnomnenjski raziskavi iz konca minulega meseca, ki sta ju opravili agenciji INSA in Infratest dimap, pripisujejo lepo prednost sestrskima krščanskima strankama CDU in CSU s 37 oziroma celo 40 odstotki glasov na volitvah konec septembra, medtem ko je podpora socialdemokratom (SPD) zdrsnila na 24,5 oziroma 23 odstotkov. Obe anketi napovedujeta, da se v parlament vračajo liberalci (FDP) z devet- oziroma osemodstotno podporo. Njihov rahel zaostanek za Levo stranko in Alternativo za Nemčijo, ki ju nihče ne vidi v prihodnjih koalicijskih povezavah, obeta, da bo kanclerka Angela Merkel v četrtem mandatu lahko znova sestavila vladavino iz njenega drugega mandata, ki ji je bila tudi ljubša.

Nagovarjanje podcenjenih žensk

Socialdemokrati, ki so se z izbiro dotedanjega predsednika evropskega parlamenta Martina Schulza za tekmeca Merklovi spomladi v javnih anketah izenačili s Krščansko-demokratsko unijo in njihovo bavarsko partnerico, lahko upajo le v nadaljevanje sedanje velike vladne koalicije, če bo liberalcem spodletelo. V volilni strategiji, ki so jo objavili v torek, tega sicer ne priznavajo, saj so v njej poiskali točke, v katerih se skušajo čim bolj predstaviti kot tekmec CDU in ne kot njihov koalicijski partner v zadnjih štirih letih. Generalni tajnik SPD Hubertus Heil je tako razkril glavne aktivnosti kampanje, ki bodo stranko stale 24 milijonov evrov, osredotočene pa bodo, kot je dejal, v prvi vrsti na njeno politiko in šele nato na kanclerskega kandidata Schulza. Udarno bo predstavljena v plakatih, ki bodo čez deset dni preplavili Nemčijo, poudarjali pa bodo družinsko politiko SDP, strankino zavzemanje za brezplačno šolstvo, višje pokojnine, enako plačilo za moške in ženske ter inovacije. »Kdor koli dela stoodstotno, ne more zaslužiti 21 odstotkov manj,« bo eden volilnih plakatov z nasmejano žensko v modri delavski obleki ter zaščitnimi naušniki in očali, ki naj bi pritegnil volilke, ki v Nemčiji v poprečju zaslužijo petino manj kot moški na primerljivih delovnih mestih.

Vroče politične teme, kot so migranti, begunci ali pa vloga in usoda Evropske unije, ne bodo na plakatih, Heil pa je novinarjem v Berlinu dejal, da nobeno vprašanje nemške prihodnosti ne bo izostalo v volilni kampanji. Se pa bodo spopadu s političnimi tekmeci posvetili vsakodnevnim problemom ljudi, je dodal in poudaril, da ne »bodo vodili kampanje, ki straši ljudi ali jih spravlja v slabo voljo.«