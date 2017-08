Stranka je prepoznavna po vojaškem ustroju, zato ni presenetljivo, da so se organizatorji odločili pogostiti svoje zveste privržence z vojaškim pasuljem, zvarjenim v kotlih Slovenske vojske (SV). Po izbiri menija pa lahko sklepam, da se stranka spet vrača na Balkan, čeprav so tudi »čufti« slastna jed šefa stranke. Domnevam, da so to storili zaradi velike požarne ogroženosti, in ni presenetljivo, da so kot posrednike med lačnimi člani SDS in SV oziroma ministrstvom za obrambo (Mors) angažirali kar bovške gasilce, ki so v imenu stranke zaprosili vojsko za logistično podporo. Ker je Janša zvit lisjak, je v slogu puščavskega generala Rommla grdo namočil ne samo bovške gasilce, ampak tudi celotno gasilsko zvezo (GZS). Samo ponovil je preizkušeni trik z Patrio, kjer je kot kolateralna škoda nadrsal avstrijski posrednik Riedl.

Kompromitirati slovenske gasilce, ki imajo najvišji rating v javnomnenjskih raziskavah, so vzor humanosti in požrtvovalnosti, tako rekoč ljudski junaki, je skrajno omalovažujoče. V zadnjem mesecu dni, ko se kar serijsko srečujemo z ekološkimi katastrofami (Vrhnika in Zalog), so si gasilci prislužili zlato medaljo za posredovanje in si takšne politične kontaminacije res ne zaslužijo.

Predsednik vlade in ministri so aktivno sodelovali in bili osebno prisotni na Vrhniki in v Zalogu. Bili so priče ognjenih zubljev, dima in predvsem smradu, ki se je širil daleč naokoli. Presenečen pa sem nad tem, da kljub protipožarnim senzorjem pri Morsu in vedno budni vojaški obveščevalni službi v tej hiši nihče ne zazna dima in smradu, ki ga že desetletja generira ena in ista politična opcija. Ne gre za kadila petnajstih stalno zaposlenih božjih pastirjev v SV, gre za nehigieno, ki ji nihče ne zna narediti konca. Mogoče pa bi pomagala freska svetega Florijana, zaščitnika gasilcev, v avli zgradbe Morsa.

Predlagam, da se v generalštabu (GŠ) SV tamkajšnji oddelek za civilno vojaško sodelovanje takoj preimenuje v oddelek za vojaško-politično sodelovanje, kar bo unikum tudi v Natu. Pravila sodelovanja med SV in civilno sfero so kristalno jasno definirana in tukaj gre za zlorabo in grobo kršitev pravil.

Mimogrede naj omenim še hujšo kršitev zakona o obrambi in vojaškega protokola, ki se je zgodila pred meseci, ko sta gardista SV polagala venec pri cerkvi svetega Jurija ob Ščavnici, za njima pa je kot predstavnik države stopical kardinal Franc Rode. Venec je bil namenjen pokojnemu dr. Korošcu, predvojnemu škofu in državniku, ki si je prizadeval za interes Slovencev v Kraljevini Jugoslaviji in je tragično končal v enem od beograjskih hotelov.

Sprašujem predsednika republike in predsednika vlade, ali si upata že enkrat narediti red na obrambnem ministrstvu in za vekomaj depolitizirati Slovensko vojsko? Mislim sicer, da si ne upata, lahko pa me demantirata.

Moje poslednje upanje je, da bo parlamentarni odbor za obrambo s predsednikom Žanom Mahničem (SDS) na čelu in ob artilerijski podpori obrambnih strokovnjakov Pojbiča in Breznika (iz SDS) na nujni seji ostro obsodil te zlorabe, in ne dvomim, da bodo letele glave.

Franc Medle, Društvo SRP