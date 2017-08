Neurja so zajela Slovenijo in ponekod že povzročajo nevšečnosti. V Dravogradu je voda zalila dva stanovanjska objekta, podrta drevesa pa že odstranjujejo v Kamniku, Velenju in Dobrni.

V Kamniku je meteorna voda vdrla v klet objekta na Cankarjevi cesti, na glavno cesto v Soteski pa se je podrlo drevo polovično zaprlo cesto. V Celju je veter odkril streho, požar pa je zajel gospodarsko poslopje v Savinjski dolini.

(Rahla) ohladitev ozračja Na portalu Neurje.si so prek twitterja opozorili, da se iz Avstije v našo smer širijo vročinske nevihte. Ponekod po državi je padala kot lešnik velika toča, pihal pa je orkanski veter. Nekateri uporabniki na spletnih družbenih omrežjih so bili dežja veseli, saj ta ponavadi s seboj prinese (vsaj manjšo) ohladitev, drugi so se hudovali nad točo. Na območjih neurij se je ozračje vendarle nekoliko ohladilo, povsod pa so se temperature znižale pod 30 stopinj Celzija, na območjih hujših neurij pa celo do okoli 20 stopinj Celzija.