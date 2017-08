Preden se odločita za nakup stanovanja, se zato pogovorita in odgovorita na naslednja ključna vprašanja.

Kaj je cilj vselitve v skupno gospodinjstvo? Cilj skupne vselitve je lahko dolgoročna zaveza k skupnemu življenju in družini, preprosto uživanje v družbi drugega ali pa varčevanje pri najemnini. Nekateri pari skupno vselitev jemljejo tudi kot končni preizkus tega, ali sta partnerja ustvarjena drug za drugega. V tem primeru gotovo ni najbolj preudarno, da se takoj odločita za nakup stanovanja, pač pa je bolje, da ga sprva najameta. Zelo učinkovit preizkus so lahko tudi daljše skupne počitnice, na katerih bosta drug z drugim dan in noč, več dni.

Kdo skrbi za katera opravila? Partnerja se morata med drugim dogovoriti, kdo bo v skupnem stanovanju financiral kaj, kdo bo skrbel za določena opravila in kako bosta zasledovala dolgoročne finančne cilje. Prepiri o tem, čigava obveznost je čiščenje kopalnice, sesanje, nakup špecerije, odnašanje smeti in tako naprej, niso nedolžni. V resnici niti ni tako pomembno, koliko, kdo in kdaj skrbi za kaj, pač pa, da se s tem strinjata oba. Morda eden od partnerjev neizmerno uživa v kuhi, zato bo v prihodnje verjetno raje kot za pospravljanje posode skrbel za nakup špecerije in pripravo kosila.

Kdo plača kaj in kaj bosta kupila skupaj? Pred selitvijo se pogovorita o tem, kdo bo prinesel v stanovanje pohištvo in kaj bosta financirala skupaj. Stanovanje bo sprva potrebovalo precejšnjo začetno investicijo, redni strošek pa bodo predstavljale tudi položnice za stanovanjske stroške, elektriko, kurjavo, televizijo, internet … Poleg tega se morata dogovoriti tudi, ali bosta za izpolnitev dolgoročnih finančnih ciljev odprla račun, na katerega bosta denar redno nalagala oba, ali bosta cilje zasledovala drugače – na primer vzela stanovanjski kredit ali pa ubrala tretjo možnost.

Kaj pa gostje – kdaj in koliko? Nekateri ljudje so nočne ptice, drugi bolj jutranje sorte. Prvi bodo zato nad gosti manj navdušeni v jutranjih urah, ko bi imeli najraje mir, drugi pa bodo verjetno manj družabni v večernih urah. Zato se morata partnerja vnaprej pogovoriti in se strinjati, kdaj so dovoljeni gosti (prijatelji, sodelavci, tašča …) in ali partner ob tem pričakuje prisotnost drugega.