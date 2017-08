Gorenje in Barcaffè bosta uporabnikom skupaj ponudila tradicionalen okus odlične kave, ki pa s sodobnim in inovativnim aparatom na kapsule pripravljena hitreje in preprosteje. Vstop v segment kavnih kapsul je za Atlantic Grupo oziroma Drogo Kolinsko po besedah Andreja Beleta, njihovega glavnega direktorja strateškega poslovnega programa Kava, odgovor na trende mobilne in t.i. convenience potrošnje. »Smo vodilni na področju tradicionalne in espresso kave v regiji in zato zadolženi, da dajemo na tržišče inovacije. Ko smo razmišljali o tem, kdo bi lahko bil naš partner pri razvoju aparata za kavo, tu ni bilo dileme, saj je Gorenje vodilno na področju bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov.«

Dve močni in zanesljivi blagovni znamki »Povezali smo dve močni in zanesljivi blagovni znamki z več desetletno tradicijo – Gorenje je na tržišču že 67 let, Barcaffè pa prihodnje leto obeležuje petdesetletnico. Prepričani smo, da bomo s skupnim nastopom oboji še okrepili svoj tržni delež, v Gorenju pa bomo s tovrstnim povezovanjem podprli nadaljnjo rast prodaje malih gospodinjskih aparatov, ki so v prvem letošnjem četrtletju dosegli več kot 32-odstotno rast prihodkov od prodaje,« je dejal predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac.

Ob vsakem pritisku na gumb popolna kava »Gorenjev aparat za pripravo kave iz kapsul je rezultat večletnega procesa, ki je oba partnerja pripeljal do inovacije z optimalnimi rezultati, saj smo v Gorenju aparat razvijali posebej za uporabo z Barcaffè kapsulami in tako z natančno prilagojenimi nastavitvami temperature vode, časa priprave itd. lahko zagotovimo najboljši rezultat – ob vsakem pritisku na gumb popolno kavo,« pojasnjuje Dražen Marković, Gorenjev direktor prodaje in nabave malih gospodinjskih aparatov.