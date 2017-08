Lastniki lige MLS bi lahko glasovali in končali več let dolga prizadevanja, ko si je Beckham prizadeval najti prizorišče za stadion in mesto, ki bi gostilo njegovo ekipo Beckham United, potem ko je že leta 2007 podpisal pogodbo z ligo MLS, po kateri lahko postane lastnik moštva po posebni, znižani ceni 25 milijonov dolarjev.

»Po devetih letih smo na ciljni črti, in če se bomo odločili za Miami, bomo to storili v skladu s predpisi,« je dejal Garber. Za zdaj Beckhamu v Miamiju še ni uspelo najti primernega prizorišča, potem ko so načrti, da bi gradil v bližini baseballskega parka ekipe Miami Marlins, padli v vodo.

Moštvo Miami Beckham United upa, da bo zgradilo stadion, ki bo sprejel 25.000 gledalcev, do začetka sezone MLS 2020, pri čemer si želi, da bi v Miamiju gostili eno od kvalifikacijskih tekem za mundial 2022.