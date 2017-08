Alabamski policisti so sporočili, da so ujeli še zadnjega izmed dvanajsterice zapornikov, ki je v soboto pobegnila iz zapora. Zaporniki pobega niso izvedli na katerega izmed splošno znanih načinov, kot je denimo kopanje podzemnega rova ali pobeg skozi prezračevalni jašek, pač pa so si pomagali z arašidovim maslom.

Kot poroča Washington Post, je bil njihov cilj pretentati varnostnika, da bi jim odprl vrata na prostost. Z arašidovim maslom so nad vrata ene izmed celic napisali enako številko kot je nad vrati, ki vodijo ven iz zapora. Nato je eden izmed zapornikov varnostnika prosil, naj mu odklene vrata celice, saj da se mora vrniti vanjo. Mlad in neizkušen varnostnik je verjel, da odklepa vrata zapornikove celice, toda v resnici je odprl vrata, ki vodijo na prostost.

Dvanajst zapornikov je nato preplezalo bodečo žico, ki obdaja zapor, pri čemer so si pomagali z rjuhami. Razen enega je policija vse ubežnike ujela v okolici zapora v osmih urah po pobegu. 24-letnik, ki je bil na prostosti najdlje – policija ga je izsledila po treh dneh – je v tem času uspel pobegniti do Floride.

Pobegli zaporniki, ki so stari med 18 in 30 let, so v zaporu zaradi različnih kaznivih dejanj: dva izmed njih sta obsojena morilca, ostali pa so kaznovani zaradi zaradi ropov, nasilja in preprodaje drog.

Jim Underwood, direktor zapora Walker Country Jail, je priznal, da je šlo za človeško napako. »Ko delaš z zaporniki, moraš pričakovati morebitne pobege, saj delaš s kriminalci. Samo zato, ker smo te ljudi zaprli in zaklenili, še niso postali dobri ljudje,« je še dejal za Washington Post.