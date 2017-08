Na kraju so bili prvi prav omenjeni policisti. Potrkali so na vrata, odprl jim je 32-letnik, a je vrata takoj, ko je opazil, da so zunaj policisti, zapahnil. Iz stanovanja se je pričel valiti dim, policisti so v notranjosti zapazili tudi ogenj. Možakarja so obvladali s strokovnim prijemom, ga vklenili in stopili v goreče in zadimljeno stanovanje. »V tistem trenutku nisem pomislil na nič drugega kot na to, da moram vstopiti, saj bi lahko bil v stanovanju še kdo, gasilcev pa še ni bilo na kraju,« je dejal policist Mitja Božnik.

Stanovanje je bilo k sreči prazno in Božnik je začel gasiti. Policisti so tako preprečili najhujše, tudi smrt nesrečnika v stanovanju, ki je trenutno v psihiatrični oskrbi. Možakar je že prej poškodoval tudi osebni avtomobil pred blokom.