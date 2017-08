Marca povzema francoski L'Equipe, ki poroča, da naj bi čez vikend Neymar opravil zdravniški pregled. V ponedeljek bi lahko sledil podpis pogodbe in uradna predstavitev v pariškem dresu. S tem bi se zaključila še zadnja poletna mini telenovela, ki vključuje rekordni prestop, morebitno tožbo in preiskavo zaradi kršitve finančnega fair playja in težko slovo od prijateljev v Barceloni.

Nemir in negotovost okoli prestopa so začutili tudi in predvsem njegovi dosedanji soigralci v Barceloni. Andres Iniesta je na eni izmed tiskovnih konferenc komentiral, »da je zaradi negotovosti glede prestopa na treningih na trenutke vladalo nenavadno vzdušje in da se lahko samo Neymar odloči, ali ima kaj za povedati«. Gerard Pique pa je medtem tvitnil, da Neymar vendarle ostaja. A naposled je brazilski nogometni virtuoz vendarle zbral pogum in pomahal katlonskemu velikanu v slovo. Trener moštva Ernesto Valverde mu je sicer dal dovoljenje, da je trening predčasno, že po slabe pol ure, zapustil in se tako lahko posveti svojim opravkom v povezavi s prestopom.