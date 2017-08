Villarja ter njegovega sina Gorko Villarja so aretirali 18. julija v široki akciji španske policije, ki oba sumi finančnih malverzacij in korupcije v povezavi z organizacijo mednarodnih tekem. Sodnik je sprva odločil, da do obravnave oba zadrži v priporu brez možnosti plačila varščine zaradi nevarnosti, da bi na prostosti vplivala na dokazni material, a se je ta teden premislil.

Policija je med preiskavo na sedežu španske nogometne zveze zasegla večje količine dokumentov ter na zaslišanje odpeljala tudi finančnega vodjo zveze Juana Padrona. Padron je podpredsednik RFEF in predsednik nogometne zveze Tenerifeja. Med pridržanimi je tudi Ramon HernandezBaussou, tajnik te zveze. Španski mediji poročajo, da so v ozadju preiskave različne finančne malverzacije v povezavi z mednarodnimi tekmami. Šlo naj bi za ponarejanje dokumentov, zlorabo finančnih sredstev ter korupcijo.