Premier Miro Cerar in njegovi sodelavci vztrajajo: Slovenija mora k implementaciji arbitražne razsodbe pristopiti odgovorno in preudarno. Mirno reševanje sporov namreč od nas pričakuje tudi mednarodna skupnost, katere podpore nikakor ne smemo izgubiti. Prav ravnanje evropske komisije in najvplivnejših držav članic EU bi namreč lahko po teh pričakovanjih pomenilo odločilen pritisk na Hrvaško, da bi vendarle poiskala izhod z okopov in pristopila k uresničitvi arbitražne odločbe. Tako je zunanji minister Karl Erjavec pred dvema tednoma evropsko komisijo obvestil o hrvaških incidentih v Piranskem zalivu, s katerimi naša južna soseda krši arbitražno odločbo. Strokovnjak za mednarodne odnose Boštjan Udovič njegovo potezo ocenjuje kot pametno, češ da mora Slovenija ustvarjati pritisk na evropsko komisijo, da ta ne bo zaspala. Tako pričakuje, da bo Erjavec o morebitnih nadaljnjih hrvaških kršitvah Bruselj obv