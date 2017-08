Zaradi rokometnega EP za mladinke, ki poteka v Celju, sta dvorani Zlatorog in Golovec zasedeni. Zato so pivovarji prejšnjo sredo začeli priprave v Žalcu, kjer bodo ostali do nedelje, nato sledi selitev v Laško za deset dni, sklepni del pa bo v Celju. Uvodni del priprav so ali bodo zaradi reprezentančnih obveznosti izpustili Gal Marguč (s Slovenijo deveti na nedavnem SP v Alžiriji), Daniel Dušebajev (s Španijo je v nedeljo v Alžiriji postal svetovni prvak), Domen Makuc (srebro na olimpijskem festivalu evropske mladine na Madžarskem) in Gašper Dobaj (čaka ga kadetsko SP v Gruziji), novinca Branka Vujovića je začasno ustavila angina, Jaka Malus ima težave s kolenom, Matic Grošelj pa je nedavno zbolel za mononukleozo in bo z igrišč najbrž odsoten dlje časa.

Celjani bodo odigrali deset pripravljalnih tekem, tudi z nekaterimi močnimi ekipami, kot so Meškov Brest, Kielce, Veszprem, Metalurg… »Na začetku priprav je 70 odstotkov dela namenjenega pridobivanju telesne moči, 30 pa delu z žogo, ki ga bo postopoma vedno več. Uvodna testiranja so pokazala, da so fantje prišli dobro pripravljeni in da so se držali programa dela, ki so ga imeli med počitnicami. Upam, da bomo čim prej v popolni zasedbi, kajti vsak trening je pomemben. Le tako bomo lahko počasi sestavljali mozaik in prišli na raven, ki jo je ta ekipa brez dvoma sposobna doseči,« meni trener Branko Tamše, ki ga prva uradna tekma čaka 30. avgusta, ko bodo Celjani v prvem krogu lige Seha gostovali pri Gorenju, 2. septembra pa se bodo z Mariborom pomerili v slovenskem superpokalu v Slovenj Gradcu.

Odhodi nosilcev igre so v Celju postali že vsakoletna tradicija, letošnji odliv pa je bil največji doslej. Mesto ob Savinji je zapustilo sedem odličnih igralcev: Blaž Janc (Kielce), Miha Zarabec (Kiel), Vid Poteko (Meškov), Luka Žvižej (Maribor), Ivan Gajić (konec kariere), Povilas Babarskas (Bregenz) in Arthur Patrianova, s posoje v Picku iz Szegeda pa se v Celje ni vrnil vratar Urh Kastelic, ampak je odšel v Zagreb. Številni odhodi pomenijo, da bo moral Tamše sistem igre in vse drugo spet postavljati na novo. »Glede na višino klubskega proračuna sem vseeno lahko zadovoljen z igralskim kadrom, ki ga imam na razpolago. No, mi znamo tudi z manj denarja delati prave zgodbe. Vsako leto ostanemo brez kopice igralcev, a vedno smo dokazali, da znamo delati ter da znamo mlade in perspektivne igralce lansirati v najboljše klube po Evropi. Novinci bodo stopili v velike čevlje predhodnikov, vendar verjamem, da jim bodo prav,« pravi Tamše, ki je dobil šest novincev: Španca Daniela Dušebajeva, Črnogorca Branka Vujovića (oba so za dve leti posodile posodile Kielce), Srba Luko Mitrovića (Gorenje), Francoza Igorja Anića (Saran) ter Slovenca Jana Jurečiča (Krka) in Aljaža Panjtarja (Loka). A utegnil bi dobiti še sedmega: 31-letni Klemen Cehte je končal dveletno avanturo v Dubaju in naj bi bil blizu dogovora s Celjani.