»Čeprav imamo prednost, je želja vseeno zmaga. Nasprotnika moramo prisiliti, da ne igra po svoje, temveč po naše. Zelo velika želja je doseči zadetek ali več.« Toda eno je samozavestna napoved Darka Milaniča, drugo pa praksa: Maribor je na šestih letošnjih tekmah kar petkrat zmagal, sedem igralcev je zabilo devet golov (a le kapetan Marcos Tavares ima več kot gol), vsakič pa je tekmeca premagal le z golom razlike.

Čeprav Islandci v Ljudskem vrtu navzlic pričakovanjem niso tako visoko pritisnili, Mariborčani ne verjamejo, da jih bodo osemkratni islandski prvaki, ki upajo, da bodo danes na stadionu Kaplakriki imeli podporo od dva do tri tisoč gledalcev, taktično še enkrat presenetili. »Predvidevamo, da bodo pritiskali s (prostimi) streli od daleč, podajami iz avta, več globine in tempa. Doma ne bodo tako zadržani.« Milanič je poudaril, da rotacija v njegovem moštvu letos poteka, ne da bi se to poznalo pri kakovost. Maribor ima dodelan sistem, manjkajo le bolj navdihnjeni posamezniki.

Pripravljenih imajo več scenarijev, predvsem ne želijo biti pasivni, je pa res, da nekaj igralcev, ki dobivajo izdatn(ejš)o minutažo (Hotić, Bajde, Ahmedi, Vrhovec, Pihler, Palčič, Mešanović), igra za svojo prvo evropsko jesen, kar se je že poznalo v zakrčeni igri, medtem ko igrajo bolj izkušeni že za peto (Viler, Rajčević, Handanović, Tavares). »Mlajši vedo, da je moštvo tukaj zanje, morajo si pomagati med sabo. Pred sezono smo rekli, da moramo imeti potrpljenje.« Čeprav je 1:0, Milanič o podaljških ne razmišlja in jih ne bo, dokler bodo znali umiriti tekmeca.

Ob včerajšnji desetletnici, kolikor je v klubu, je bilo le »darilo« za Zlatka Zahovića bolj kislo, saj športnemu direktorju zaradi pritoževanja nad sojenem v Ljudskem vrtu od Uefe grozi sedemmesečna prepoved opravljanja funkcije ob igrišču. »Praksa je bila, da je športni direktor z nami na klopi, kar je bil zagotovo velik plus. Če ne bo, bomo pomoč dobili na kakšen drugačen način,« se je Milanič včeraj zjutraj z moštvom podal na Islandijo.

Zahović ni edini, ki je – ob poudarku, da ima Maribor boljšo ekipo – govoril o sodnikih tudi za povratno tekmo (sodil bo Slovak Peter Kralovič). »Sojenje lahko vpliva na razplet tudi na povratni tekmi, ko bo veliko metanja iz avta v kazenski prostor, dolgih žog in tukaj bo sodniški kriterij zelo pomemben dejavnik.« S tem se strinja tudi Gregor Bajde, med analizo prve tekme so poudarili, da jim sodniki ne grejo na roko: »Upam, da nam bodo bolj naklonjeni in da bo pravično za obe strani.«

Verjetna postava Maribora: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler, Viler, Ahmedi, Kabha, Vrhovec, Bajde, Tavares, Mešanović.