Za drugoligaški nogomet so morali povečati proračun za tretjino, na 200.000 evrov. Ker so novinci, je cilj obstanek, vnaprej se sami raje uvrščajo v spodnji del lestvice. Glavno prednost vidijo v motiviranosti svojega kadra, pomanjkljivost pa v neizkušenosti na takšnem nivoju. Kar četverica igralcev je poleti odšla v tujino (Plišić, Plaznik, Aliti, Lopatni), prišla pa sta med drugimi Nik Fasvald (Celje) in Timotej Acman (Rudar Velenje), vendar Ravenčani še pričakujejo nekaj prihodov do konca prestopnega roka.

Če je Ankaran pripeljal prvoligaški nogomet nazaj na Koroško po letu 2004, bo Fužinar pripeljal drugoligaškega prvič po letu 2006. Klubu z Raven na Koroškem je to uspelo s povabilom, potem ko je premočni Maribor B razpustil ekipo zaradi prevelikih stroškov. Boj za tretje mesto je potekal prav med koroškimi nosilci: Fužinar je na koncu zbral 42 točk, Dravograd 41, Prevalje 40. Da je preskok iz tretje lige sever v razširjeno drugo ligo velik zalogaj, priznava tudi sekretar Bojan Jehart: »Ker smo novinci, je to za nas velik preskok. Velik zalogaj bodo gostovanja, v kratkem roku pa smo morali zagotoviti infrastrukturne pogoje za nastopanje.«

Za Čeha razširitev druge lige pomeni predvsem boljšo prepoznavnost, saj upa, da bodo televizijski prenosi privabili tudi več sponzorjev. »Stroški letos ne bodo toliko višji, le tri tekme več. S proračunom med 150.000 in 200.000 evri se lahko preživljaš, s čim več pa že dostojno živiš v tej konkurenci. Vemo, da smo sposobni veliko. Razširitev je po moje dobra, ker bodo zraven Mura, Nafta, Radomlje, Bravo, Ilirija… Zanimiva liga bo, polna presenečenj. Že prej bi se moralo zgoditi, da se nogomet popularizira tudi v nižjih, ne le v prvi ligi.« Pri prihodih in odhodih je Čeh raje kot o priimkih govoril o konceptu: »Pripeljali smo kvalitetne fante, zelo zadovoljni smo lahko s tem, ponavljam pa: tekma za tekmo. Drugače ne gre.«

Rogaška: drugače kot Steklar

Najdlje so na drugo ligo čakali v Rogaški Slatini. Pokojni Steklar je po (uvodnih) dveh nepozabnih prvoligaških sezonah še dvakrat igral v drugi ligi, nato pa je (pro)padel. »Sami si takega scenarija ne želimo, naš cilj je raje postati stabilen drugoligaš,« pravi Darko Lorber, predsednik Rogaške. Še sami so presenečeni nad vzponom: leta 2014 so igrali v peti ligi, po lanski krstni sezoni med tretjeligaši pa zdaj vračajo nogomet v Rogaški tja, kjer je že bil. »Ko smo videli, da imamo dovolj dobro ekipo za drugo ligo, smo se takoj aktivirali, na polovici lanske sezone smo se odločili, da bomo poskušali naskakovati drugo ligo, ker si Rogaška in okolica to zaslužita.«

Presenetilo jih je, da je šlo po svoje v tretji še lažje kot v četrti ligi. Zato ni čudno, da Lorber pravi, kako bo v pisarnah preskok težji kot na igrišču: »Verjetno bomo imeli enega najnižjih proračunov: med 120.000 in 130.000 evri. Uspelo nam je zadržati igralski kader, kajti najprej smo se dogovorili, da gremo s temi sredstvi in pogoji naprej.« Lorber ocenjuje, da bi Rogaška lahko spadala med osmo in dvanajsto mesto. »Ampak napovedovati je seveda težko, ker je liga nepredvidljiva. Vemo, da so Mura, Nafta, Radomlje, Drava glavni konkurenti za vrh.« V klub so pripeljali pet, šest novincev, odšli so štirje: »Okostje smo zadržali, z okrepitvami smo sodeč po prijateljskih tekmah, ko je že prišlo po 150 gledalcev, zadeli, najbrž smo naredili korak od tretje.« Čeprav Lorber priznava, da nimajo najboljše infrastrukture, pričakujejo (tudi zaradi novih montažnih tribun) povprečno okoli 400 gledalcev na tekmo.