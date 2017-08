Pred kratkim pa je gospod naredil nekaj, čemur sem zaploskal. Objavil je komentar o politiki svoje države do Ruske federacije. To je najbolj inteligentno razmišljanje o tem vprašanju, ki je v zadnjem času prišlo iz ameriškega političnega establišmenta. Tudi duhovito je.

Mussomeli je ponazoril, kako je logika ameriške politike do Ruske federacije skregana z logiko. Mnogokrat slišimo moralistično pritoževanje in obtoževanje, da Američani uporabljajo dvojna merila, ena zase in druga za nepodložne, kar je hipokrizija. Nekaj drugega je, če kdo uporablja dvojna merila v logiki. Če to, kar je logično za enega, ni logično za drugega, je eden nelogičen. Če pa je kdo logičen in nelogičen hkrati, če ima dve logiki, ki sta v protislovju druga z drugo, je najverjetneje nor. Ko je bralka pohvalila Mussomelijev komentar, češ da učinkovito razkrije »vso ironijo, ki je značilna za