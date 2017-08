Ministrstvo za infrastrukturo spreminja pravila za fotovoltaične panele na strehah in druge obnovljive vire, iz katerih posamezniki in manjša podjetja v tako imenovanem sistemu net-meteringa proizvajajo elektriko za lastne potrebe. Bistveni novosti predlagane novele uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov sta ukinitev definicije, kaj je moč naprave, in povečanje največje skupne moči samooskrbnih elektrarn, ki jih lahko lastniki vsako leto priključijo v elektrodistribucijsko omrežje. Letna meja se z deset megavatov dviguje na največ dvajset megavatov.

Tomislav Tkalec iz društva Focus odpravo dveh nepotrebnih omejitev v veljavni zakonodaji pozdravlja. Predsednik Združenja slovenske fotovoltaike (ZSFV) Primož Tručl pa se sprašuje, kaj želi ministrstvo s tem doseči. »V praksi se ne bo dosti spremenilo, le malo bolj zapleteno bo postalo za nekatere,« ocenjuje.

Pesek v oči Podvojitev največje dovoljene skupne letne moči novih naprav po njegovih besedah ne bo imela nobenega učinka, saj se niti dosedanji omejitvi še nismo niti približali. »To je fizično nemogoče,« je poudaril Tručl in s tem spomnil, da po veljavni uredbi moč posamezne samooskrbne elektrarne ne sme presegati 11 kilovatov. To pomeni, da bi samo za prekoračitev obstoječe kvote deset megavatov morali v enem letu postaviti najmanj 910 novih naprav. V resnici je bilo leta 2016 v omrežje priključenih 135 samooskrbnih elektrarn, izdanih soglasij za priključitev pa je bilo nekaj več kot 300. »Če bi dvignili mejo zmogljivosti posamezne elektrarne z 11 na 50 ali celo 500 kilovatov, kot velja v marsikateri drugi državi, bi imelo tudi povečanje največje skupne letne dovoljene moči več smisla,« je poudaril Tručl. Ukinitev definicije moči naprave tolikšnega premika ne bo prinesla, lahko pa, kot kaže, zadeve precej zaplete. »Gre za to, da bo imela elektrarna po novem lahko tudi moč 13 kilovatov, če bo lastnik zagotavljal, da sam stalno porablja vsaj dva kilovata električne energije in tako v omrežje ne oddaja več kot 11 kilovatov,« pojasnjuje Tručl. V praksi takšnih uporabnikov po njegovih izkušnjah ni oziroma jih je izredno malo. »In še ti bodo morali paziti, da ne bi po naključju presegli meje 11 kilovatov, saj bi v tem primeru lahko izgubili pravico do priključitve elektrarne v omrežje,« opozarja predsednik ZSFV.