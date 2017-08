Evropska komisija je prejela rekordno število kandidatur za nove sedeže dveh evropskih agencij, ki se jim bo Velika Britanija morala odpovedati zaradi izstopa iz Evropske unije. Enaindvajset držav bi želelo gostiti vsaj eno od agencij – Evropsko agencijo za zdravila (EMA) ali Evropski bančni organ (EBA).

Pridobiti sedež ene od agencij ni zgolj vprašanje prestiža, temveč predvsem novih delovnih mest in dodatnih prihodkov, ki jih ustvarjajo zaposleni v agencijah s svojimi družinami in obiskovalci obeh agencij. Zanimanje za agenciji je tako veliko, da se je kar pet držav v uradno tekmo zanju – ta neformalno poteka že od spomladi – podalo z željo, da bi gostili obe. Da bi obe agenciji preselili v irski Dublin, na avstrijski Dunaj, v poljsko Varšavo, belgijski Bruselj, francoski Pariz ali francoski Lille, je malo verjetno.

Odločitev novembra

Evropska komisija bo vse prispele kandidature ocenila po merilih, ki so jih določile vse države članice. Države so pri svoji kandidaturi morale navesti, kako velike prostore ponujajo agencijam, kakšne so letalske in druge prometne povezave do predlaganega sedeža agencije, kakšne možnosti šolanja imajo otroci zaposlenih in kakšnega dostopa do trga delovne sile ter socialnega varstva bodo deležni partnerji zaposlenih na agencijah in njihovi otroci. Komisija bo oceno izpolnjevanja teh meril pripravila do konca septembra, iz česar se bo malce bolj kot zdaj izkristaliziralo, katere države so favoritinje za sedež agencije. Toda odločitev bo na koncu tudi politična.

Čeprav je za EBA zanimanje manjše, bo tudi ta tekma precej ostra. Pariz si želi po brexitu postati novo finančno središče EU, nemški Frankfurt pa bi po drugi strani s pridobitvijo EBA rad okrepil svoj položaj evropskega finančnega centra. Vzhodnoevropske države članice, kjer je doslej manj evropskih agencij, bodo poudarjale tudi argument enakomerne porazdeljenosti sedežev agencij. Sedemindvajseterica bo po mesecu dni razprav sedeže novih agencij določila z glasovanjem novembra.