Bančniki, ki vodijo tuje banke v Sloveniji, so veliko bolje plačani od svojih kolegov v državnih bankah, ki plačo prejemajo po tako imenovanem Lahovnikovem zakonu. To kažejo podatki o izplačanih prejemkih predsednikov uprav bank v Sloveniji, razkritih v letnih poročilih o poslovanju bank v letu 2016. Pri tem opozarjamo, da gre za skupne bruto prejemke predsednikov uprav, saj so pri tem poleg (fiksne bruto) plače všteti še drugi prejemki, kot so izplačila nagrad in zavarovalnih premij, bonitete, odpravnine, regres, povračila stroškov itd.

Turcot spet prehitel Mirando Za najbolje plačanega bančnika pri nas je leta veljal Giancarlo Miranda, predsednik uprave Banke Intesa Sanpaolo. Z lani prejetimi 528 tisočaki bruto plače je pristal na drugem mestu lestvice najbolje plačanih bančnikov. Na vrh lestvice se je namreč (spet) zavihtel François Turcot, glavni izvršni direktor SKB banke, ki je lani prejel 635.100 evrov bruto. V primerjavi z letom 2015 je Turcot lani prejel za dobro desetino višjo plačo. Slabo polovico manj kot Turcot je zaslužil Gašpar Ogris - Martič, predsednik uprave Sberbank, saj je lani prejel 385 tisočakov bruto. Mitja Falatov, šef Addiko Bank, je z 272 tisočaki bruto pristal na četrtem mestu letvice najbolje plačanih bančnikov. Predsednik uprave Gorenjske banke Andrej Andoljšek je lani prejel nekaj več kot 265 tisoč evrov bruto, šef banke Sparkasse Andrej Plos pa 206 tisočakov bruto. Najmanj med vsemi bančniki sta zaslužila predsednika uprav Abanke in NLB Jože Lenič in Blaž Brodnjak, in sicer nekaj več kot 160 tisoč evrov bruto. Predsednik uprave banke Unicredit Stefan Vavti pa je na zadnjem mestu lestvice, a zgolj zato, ker za svoje delo v Sloveniji lani ni prejel izplačila; v banki Unicredit je namreč delal kot napoteni delavec matične banke.