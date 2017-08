»Dogovor je v skladu z nacionalnimi interesi in izraz novega političnega duha, ki gradi mostove in jih ne ruši. Odločeni smo voditi politiko, ki probleme rešuje, in ne ustvarja,« je ob včerajšnjem podpisu sporazuma o prijateljstvu, dobrih sosedskih odnosih in sodelovanju z Bolgarijo dejal makedonski premier Zoran Zaev. Bojko Borisov pa je predvsem pohvalil prizadevanje Zaeva, da je po večletnem zatikanju le nekaj mesecev potem, ko je prevzel funkcijo, sporazum sklenjen in na poti v parlamentarno ratifikacijo. V Sofiji z njo ne pričakujejo težav, saj so sporazum podprle vse tamkajšnje politične stranke, v Skopju pa mu nasprotuje do nedavnega vladajoča VMRO DPMNE, ki pa je sama z 51 poslanci v 120 članskem sobranju ne more preprečiti. Oglasila se je tudi Združena makedonska diaspora, ki sporazumu očita, da je protiustaven, in ga enači z deklaracijo o normalizaciji odnosov med državama iz leta 1999, za katero trdi, da je bila v nasprotju z makedonskimi nacionalnimi interesi.

V sporazumu, za katerega navajajo, da je spisan »v makedonskem jeziku v skladu z ustavo Makedonije in na bolgarskem v skladu z bolgarsko ustavo«, so predvideni podpora Sofije evroatlantskim povezavam Makedonije, dvostransko in multilateralno sodelovanje, razvoj prometnih povezav in komunikacij, poenostavitev carinskih in mejnih formalnosti, maloobmejno sodelovanje pri infrastrukturnih objektih in olajšanje medsebojnih stikov med državljani obeh držav. V njem je tudi poudarjeno, da državi nimata ozemeljskih zahtev druga do druge ter da bosta sprejeli ukrepe proti širjenju negativne politične propagande.

Zaev pospešil pot do sporazuma Političnopropagandnih zagat v medsebojnih odnosih je bilo v preteklosti kar precej, čeprav je bila Bolgarija prva država, ki je leta 1992 priznala Makedonijo, slab mesec pred Slovenijo. Tako politiki kot mediji so tekmovali v prepirih glede nacionalne identitete Makedoncev, jezika, zgodovine in drugih občutljivih zadev. Svojevrstno poglavje se je odprlo tudi po sprejetju Bolgarije v Evropsko unijo leta 2007, ko je Sofija začela podeljevati bolgarske potne liste makedonskim državljanom, ki so se opredelili za Bolgare. V desetih letih so tako do zdaj podelili okoli 50.000 potnih listov, za katere makedonski nacionalisti trdijo, da so jih prevzemali preračunljivci zaradi ugodnosti, ki jih Bolgarom prinaša članstvo v EU. Za čimprejšnje sprejetje sporazuma, pri katerem je Bolgarija že več let vztrajala in z njim povezovala svojo podporo prizadevanjem Skopja za članstvo v EU in Natu, si je Zaev začel prizadevati takoj po prevzemu premierskega položaja maja letos. Junija je šel na svojo prvo uradno pot prav v Sofijo in že tedaj sta z Borisovim napovedala, da bosta zgodovinske težave premostila tudi s skupnimi proslavami in imenovanji ulic po znamenitih osebah iz obeh držav.