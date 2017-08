V Venezueli še ni povsem jasno, kaj bo počela v nedeljo izvoljena ustavodajna skupščina oziroma konstituanta, katere člani bodo prisegli danes. Verjetno bo poskušala uvesti enostrankarski režim, ki bi najbrž še poslabšal že tako katastrofalne gospodarske razmere v Venezueli. Nekateri analitiki pa poudarjajo, da so ustavne spremembe in drugi ukrepi, ki naj bi jih sprejela, odvisni predvsem od razpleta notranjih bojev med vladajočimi chavisti, ki še zdaleč niso enotni. Tako menda ni odločeno še niti to, kdo bo ustavodajni skupščini predsedoval. Predsednik Nicolas Maduro želi, da bi bila to njegova soproga Cilia Flores. Madurov glavni nasprotnik v vladajoči kliki 54-letni Diosdado Cabello, ki je do leta 2015 predsedoval parlamentu in ima vsak teden na državni televiziji znano politično oddajo »Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal«, pa bi bil sam rad na tem pomembnem položaju.

Maduru bi lahko vajeti ušle iz rok Cabella, ki je častnik, podpira vojska. Po njegovi zaslugi je na primer več kot 40 njegovih prijateljev iz mladosti postalo generalov (vseh venezuelskih generalov je okoli 2000). Maduro pa ima glavno oporo na Kubi, kjer se je politično izobraževal. Ko je bolni Hugo Chavez nekaj mesecev pred smrtjo marca 2013 določil Madura za naslednika, je bil to hud udarec za Cabella, ki je dolgo veljal za Chavezovega naslednika. »Na čelu skupščine bi Cabello de facto lahko postal predsednik Venezuele,« pravi Francine Jacome, ki v Caracasu vodi inštitut za socialne in politične študije. »Če bi Maduro to dovolil, bi si močno škodoval, saj je ustavodajna skupščina tudi nad predsednikom države.« Maduro je hotel preložiti volitve, da bi dosegel sporazum z opozicijo, a tega ni hotel Cabello, ki je uveljavil svoje nepopustljivo stališče. Maduro pripada zmernemu krilu vladajoče klike, Cabello pa nepopustljivemu, ki je povezano z vojsko, nasiljem nad opozicijo, pa tudi s tihotapljenjem mamil in orožja ter z bajnimi skrivnimi zaslužki tudi na drugih področjih.