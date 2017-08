Slovensko italijansko mejo med Novo Gorico in Sežano na razdalji dobrih 40 kilometrov prečkajo kar tri železniške proge. Med Ljubljano in Trstom, med Novo Gorico in Gorico kot tudi med Bohinjsko progo in Trstom pa ni nobene direktne povezave s potniškimi vlaki.

V preteklosti intenziven meddržavni promet

»Priča smo absurdnemu položaju, da Slovenija in Italija kljub obstoječim in aktivnim tirnim povezavam nimata povezav s potniškimi vlaki med pomembnimi mesti, kar je za obe državi in Evropsko unijo nedopustno in nerazumljivo,« pravita Matjaž Marušič in Klemen Langus iz Operativne iniciative za Bohinjsko progo in dodajata: »Paradoksalno je, da se to dogaja v združeni Evropi, medtem ko je v času Jugoslavije proti Trstu in tudi Benetkam potekal intenzivni meddržavni in mednarodni potniški promet s 6 do 8 pari vlakov na dan. Celo med Novo Gorico in Gorico je bila v letih 1960 in 1998 zagotovljena potniška povezava z vagonom, priključenim tovornemu vlaku.«

Ob slovensko-italijanski meji so aktivne tri železniške proge: Nova Gorica–Gorica (Gorizia Centrale), Sežana–Opčine in nekdaj originalni del Bohinjske proge Kreplje–Repentabor–Opčine–Trst (Campo Marzio). »Potniški vlaki trenutno vozijo le v maloobmejnem prometu med Sežano in Opčinami, seveda brez ustrezne navezave na potniške povezave proti Italiji. Prestopanje potnikov z vlaka na avtobus in obratno pa je zelo moteče in potnike odvrača od potovanja,« še pove Marušič.