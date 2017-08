Marko Podkubovšek je star podjetniški maček na področju turizma, ki se je vrsto let dokazoval v ZDA. Aktiven je tudi v svetu vina, saj je solastnik vinske hiše Sanctum, ki obdeluje vinograde na strminah Loč in Klokočovnika, s poslovnim partnerjem Ilyo Shchukinom pa ima že petnajsto leto podjetje Vinum USA, ki čez lužo uvaža vino iz Slovenije in Hrvaške.

V Slovenijo je letos povabil četo ameriških poslovnih partnerjev, s katerimi so v preteklih dneh prepotovali slovensko Istro, Štajersko in Posavje, včeraj pa so se ustavili na Ptuju, zato da bi pomagali odgovoriti na vprašanje, ali so ZDA obljubljena država za slovenska vina.

»ZDA so unikum,« je uvodoma povedal Podkubovšek, »saj tam trgovanje z vinom ni prosto, vsaka država ima svoja pravila. Posel zmeraj poteka v treh delih, prek uvoznika, distributerja in trgovca.«

Nekoč je slovensko vino uvažala Coca-Cola Izvoz slovenskega vina v ZDA ima dolgo zgodovino. Zanimiv je podatek, da je konec sedemdesetih let posel prevzela Coca-Cola. Na Floridi je ustanovila podjetje Laureate, prek katerega je uvažala slovensko vino z blagovno znamko Avia. Pri tem je bila ključna nizka cena, ne pa kakovost. Zato so podpovprečna vina iz jugoslovanske republike bolj škodila kot koristila ugledu slovenskega vinogradništva. Ko je Avia v začetku devetdesetih let ugasnila, za njo v naših vinogradih ni jokal nihče. Zdaj je družba Laureate v lasti kleti Goriška brda.